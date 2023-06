Pesquisa aponta terapia com psicodélicos sem alteração de consciência

Estudo indica efeitos terapêuticos dos psicodélicos estão mais relacionados à neuroplasticidade (foto: Freepik)

Uma pesquisa recente da Universidade de Helsinque, na Finlândia, trouxe novas perspectivas sobre o uso de substâncias psicodélicas na medicina, especialmente no tratamento da depressão . O estudo, liderado por Eero Castrén e com a participação do brasileiro Plinio Casarotto, foi publicado na revista Nature Neuroscience e envolveu também os pesquisadores brasileiros Caroline Biojone e Cassiano Diniz.