Preta Gil celebra fim da radioterapia e agradece apoio no tratamento

Cantora se pronunciou nas redes sociais agradecendo pelo apoio (foto: Reprodução Instagram)

Na terça-feira, dia 6, Preta Gil celebrou a conclusão de sua radioterapia, etapa importante no tratamento do câncer no intestino com o qual foi diagnosticada em janeiro deste ano. A cantora realizou as sessões em um hospital na cidade de São Paulo e agora retornará ao Rio de Janeiro, onde aguardará a cirurgia para a remoção do tumor.