Existe idade mínima para aplicar toxina botulínica? Entenda

O botox pode ser usado tanto de forma preventiva ao aparecimento de rugas, como para minimizar as já existentes (foto: nensuria/Pixabay)





Sorrir, chorar, fazer caretas ou mesmo falar. Durante um único dia, milhares de movimentos são realizados pelos músculos da face. Com o tempo, esses movimentos geram linhas de expressão, que ao se agravarem se tornam rugas. Dado esse ciclo tão natural e essencial, com consequência que podem não ser tão agradáveis, não é surpresa que a aplicação de toxina botulínica seja o procedimento estético facial mais realizado no Brasil segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética.



Médica com especialização em estética, Mariana Ribeiro explica que a toxina botulínica, popularmente conhecida como "botox" é uma substância originada da bactéria Clostridium botulinum, que age inibindo a contração dos músculos no qual é aplicada, o que previne surgimento das temidas rugas e linhas de expressão, bem como confere um aspecto mais jovem e descansado para quem utiliza o tratamento.



"É por meio da contração repetitiva dos músculos ao se expressar - falar e sorrir -, que as rugas e linhas de expressão surgem. Para que esses movimentos ocorram, deve acontecer um estímulo elétrico que passa informações entre os nervos e o músculo, ação que estimula a liberação da acetilcolina. O que acontece é que a toxina impede a liberação dessa substância, com isso o músculo deixa de receber informações e, portanto para de contrair", explica.









Mariana Ribeiro, médica: "Não são para todos os tipos de rugas que o botox é recomendado. Na verdade, sua atuação é sobre as rugas dinâmicas, ou seja, aquelas que aparecem com os movimentos da musculatura do rosto, como os pés de galinhas e as linhas da testa" (foto: Arquivo pessoal)



De acordo com a médica, o botox pode ser usado tanto de forma preventiva ao aparecimento de rugas, como para minimizar as já existentes. "Não são para todos os tipos de rugas que o botox é recomendado. Na verdade, sua atuação é sobre as rugas dinâmicas, ou seja, aquelas que aparecem com os movimentos da musculatura do rosto, como os pés de galinhas e as linhas da testa. No caso de rugas estáticas, ou seja, que aparecem mesmo quando o rosto está sem expressão, formando sulcos, os preenchimentos são mais indicados", destaca.

Não existe uma idade correta para começar a aplicação do botox, pois a necessidade do paciente de começar o tratamento com a toxina deve partir de uma avaliação médica da pele do paciente. "Há profissionais que falam sobre começar as aplicações na média dos 25 anos, mas isso depende muito da pele e da genética de cada um. Existem pessoas abaixo dessa idade que já apresentam formação de linhas de expressão e, portanto já podem se beneficiar do tratamento", pontua.



O efeito do botox não é definitivo, sendo necessário que o paciente volte periodicamente ao consultório para aplicações. Mariana Ribeiro pontua que os benefícios da toxina botulínica podem durar de quatro a seis meses, a depender da musculatura na qual foi aplicada. Isso porque músculos que têm maior incidência de movimentos costumam requerer aplicações da substância em intervalo menor de tempo.



"Há um receio de que a aplicação da toxina botulínica deixe a pessoa sem expressão, entretanto o risco disso acontecer quando escolhido um profissional com capacidade é pequena. O recomendado é que o procedimento seja realizado por um médico dermatologista ou um cirurgião plástico, profissionais da saúde que conhecem a fundo a anatomia do rosto e saberão calcular qual a quantidade correta da substância, bem como a localização exata do músculo em que deve ser aplicada", comenta.





A médica destaca que o procedimento é minimamente invasivo, com resultados que começam a aparecer até 48 horas após a aplicação. "O paciente não precisa se ausentar das obrigações cotidianas para realizar o procedimento, mas é recomendado, que evite tomar sol, exercícios físicos e massagens no local da aplicação e expressões faciais muito vigorosas."