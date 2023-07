683

Você já se imaginou vivendo uma experiência única, em que poderia explorar suas emoções mais profundas, desvendar seus conflitos internos e despertar um novo olhar para si mesmo? Pois saiba que essa jornada está ao seu alcance por meio do psicodrama, uma abordagem da psicoterapia. A neuropsicóloga e psicanalista Leninha Wagner, responde as principais dúvidas sobre o tema.





Autoconhecimento e transformação





"Durante uma sessão de psicodrama, as emoções estão em evidência, numa catarse emocional. É um convite para liberar o que está reprimido, expressar o que não conseguimos verbalizar e permitir que nossa essência se manifeste de maneira autêntica. É uma jornada corajosa rumo à nossa verdade interior, onde cada ato no palco é uma oportunidade de cura e crescimento", ressalta a neuropsicóloga. Leninha ressalta que o psicodrama é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento e transformação. Ao vivenciar situações de forma simbólica e coletiva, somos capazes de experimentar novas perspectivas, desconstruir crenças limitantes, quebrar paradigmas , ressignificar emoções e encontrar caminhos para uma vida mais plena e autêntica.

Experiência terapêutica profunda, divertida e catártica





"É como embarcar em uma aventura emocional, onde as máscaras caem e a essência de cada um se revela. Portanto, se está em busca de uma vivência terapêutica única, capaz de revolucionar sua maneira de encarar a vida e se relacionar com o mundo ao seu redor, o Psicodrama é para você! Permita-se explorar seus sentimentos, romper barreiras emocionais e dar vida às suas emoções no palco da sua própria jornada de autodescoberta", acrescenta a especialista. Mas não se engane, o psicodrama não é apenas uma experiência terapêutica profunda. Também é uma abordagem divertida e catártica, na qual a espontaneidade e a criatividade são estimuladas.





Como afirma Leninha Wagner, no psicodrama, as pessoas são as protagonistas da própria história: "É uma oportunidade de nos reinventarmos e nos reconectarmos com nossa essência mais profunda. Permita-se viver essa experiência e descubra um universo de possibilidades dentro de você", enfatiza a neuropsicóloga.





E lembre-se de sempre procurar um profissional especializado e formado em psicologia que possa aplicar as técnicas corretamente.