Segundo a nutricionista Camila Correa Dornelles, que atua na UBS Jardim São Bento – gerenciada pelo CEJAM em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo –, a relação entre alimentação e saúde mental está ligada à produção de neurotransmissores relacionados às emoções. Além disso, a nutricionista explica que desequilíbrios na flora intestinal podem contribuir para inflamações que afetam a produção desses neurotransmissores.





A serotonina, por exemplo, possui um papel fundamental na regulação do humor, sono, apetite e sensação de bem-estar, e no desempenho de funções como memória e aprendizagem. Dessa forma, baixos níveis de serotonina podem interferir na saúde mental, ocasionando situações de insônia, isolamento social, baixa autoestima, tristeza e, em casos mais sérios, depressão e ansiedade.





Um estudo publicado recentemente no Journal of Affective Disorders associou a ingestão em excesso de alimentos ultraprocessados como um fator de risco para o desenvolvimento de transtornos psicológicos, como a depressão. Nesse sentido, a alimentação pode, de fato, ser uma grande aliada na prevenção e no tratamento dessas doenças.





A profissional orienta que esses alimentos podem ser distribuídos nas refeições ao longo do dia (confira ao lado) e reforça a importância do consumo de água e, se possível, outros líquidos como chás de ervas.





"Ter equilíbrio nas refeições é fundamental. Pequenas mudanças ao longo do tempo podem ter um impacto positivo e duradouro na saúde mental.”









O que evitar?





Alimentos com alto teor de gorduras, aditivos, açúcares refinados, carboidratos simples e cafeína, como doces, refrigerantes, enlatados, energéticos e café, além de bebidas alcoólicas, devem ser evitados ou consumidos com moderação.





"Quando nos sentimos ansiosos ou estressados, muitas vezes, recorremos a alimentos ricos em açúcar ou gordura para nos confortar. Esses alimentos podem fornecer uma sensação temporária de alívio, mas também podem levar a um ciclo vicioso de compulsão alimentar e sentimentos negativos", completa Carolina.





Frutas, legumes, verduras e carnes magras são a base de uma alimentação saudável e devem ser consumidos ao longo do dia. veja a lista abaixo:

Ácidos Graxos Ômega-3:

presentes em peixes, castanhas e sementes









Antioxidantes:

frutas e vegetais coloridos são ricos em antioxidantes, como vitamina C e E





Vitaminas do Complexo B:

presentes em carne magra, frango, ovos, legumes, grãos integrais, espinafre e abacate

Triptofano:

presente em queijos, amendoim, ovos, peixe, batata, leite, banana, abacate e chocolate amargo

Magnésio

presente em vegetais de folhas verde-escuras, nozes, sementes, abacate, banana e grãos integrai

Probióticos:

presentes em iogurtes, kefir e chucrute









