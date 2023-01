Estudo mostra que yoga e meditação melhoram funções do cérebro

O professor de yoga, quiroprata e terapeuta natural, Francisco Kaiut, explicou que o estudo corrobora com suas pesquisas e trabalhos ao longo dos anos (foto: MFPG/Divulgação )





Um estudo mostrou que praticar sessões de yoga e meditação podem melhorar as funções e níveis de energia do cérebro. A pesquisa foi realizada na Universidade de Waterloo, no Canadá. O professor de yoga, quiroprata e terapeuta natural, Francisco Kaiut, explicou que o estudo corrobora com suas pesquisas e trabalhos ao longo dos anos.





O estudo indica que fazer 25 minutos das atividades por dia pode estimular as habilidades cognitivas relacionadas ao comportamento, e também aumenta a capacidade de controlar julgamentos rápidos estereotipados, ações e pensamentos rotineiros.





Segundo o estudo, o yoga e meditação focam na consciência do cérebro de processar poder num número limitado de atividades, como respirar e se posicionar, e ainda reduz a absorção de informações não necessárias.





"A prática do yoga está completamente ligada à qualidade de vida e a melhora de vários aspectos. Seja em tratamentos pós-cirúrgicos ou até no tratamento de transtornos psicológicos", disse.





Ainda sobre o estudo, para que houvesse o diangóstico, os cientistas ordenaram que os participantes fizessem 25 minutos de yoga, meditação ou leitura. As pessoas que fizeram os dois primeiros exercícios apresentaram melhor performance do que quem leu.





"Esse estudo demonstrou que o yoga possui mais efeitos positivos para o aumento dos níveis de energia do que a meditação sozinha", disse Kaiut.