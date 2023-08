O transtorno de ansiedade é um dos principais problemas de saúde mental da atualidade. De acordo com os recentes dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país mais ansioso do mundo e um dos líderes em casos de depressão. O cenário que vem se intensificando nos últimos anos, seja por motivos financeiros, insegurança quanto ao futuro ou falta de qualidade de vida, deve ser levado a sério. A recomendação é procurar ajuda e fazer pequenas mudanças no dia a dia.

As crises geradas pelo transtorno, além de afetar a saúde mental e física, podem atrapalhar no desenvolvimento dos estudos e no trabalho. O psiquiatra e especialista em ansiedade Flávio Nascimento, aponta que o tratamento profissional é fundamental para cuidar corretamente da condição e evitar pioras, no entanto, existem alguns cuidados simples que podem ajudar bastante no controle da condição e na redução do impacto do transtorno.