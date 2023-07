Yoga e sono: como a prática pode ajudar a combater a insônia

683

Segundo o professor de yoga Ravi Kaiut, essa prática ajuda a manter bons hábitos de sono (foto: Arquivo Pessoal)







A insônia é um problema comum que afeta milhões de pessoasno mundo. De acordo com levantamento da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) , 72% dos brasileiros sofrem com o problema, mais de 70 milhões de pessoas atualmente. A falta de sono adequado pode ter um impacto significativo na saúde e no bem-estar geral, podendo gerar irritabilidade, depressão, obesidade, dificuldades de memória , baixo rendimento, entre outros, e é aí que a prática de yoga pode desempenhar um papel importante, como explica o professor de yoga e entusiasta por saúde e bem-estar Ravi Kaiut.





O papel das asanas e da respiração na melhora do sono

As asanas são as posturas físicas praticadas no yoga, elas desempenham um papel fundamental na prática, promovendo o alongamento, o fortalecimento e a flexibilidade do corpo. Cada asana tem benefícios específicos, trabalhando diferentes partes do corpo, melhorando a postura e estimulando o equilíbrio físico e mental.





“Por meio de posturas físicas é possível criar um ambiente propício para um descanso profundo, as asanas permitem o alongamento suave dos músculos, a liberação de tensões acumuladas e a promoção do relaxamento mental. Ao praticá-las regularmente é possível acalmar o sistema nervoso, reduzir o estresse e preparar o corpo e a mente para um sono tranquilo e reparador”, afirma Ravi Kaiut.





“Existem algumas posturas importantes que podem ajudar no sono, como a balasana, postura da criança, savasana, postura do cadáver e viparita karani, pernas na parede, que ajudam a relaxar corpo e mente antes de dormir”, destaca o professor.

Técnicas de respiração

“As técnicas de respiração do yoga, pranayama, também são fundamentais para combater a insônia. A prática da respiração profunda e lenta, conhecida como ‘respiração abdominal’, ajuda a acalmar o sistema nervoso, reduzindo a frequência cardíaca e a pressão arterial, preparando o organismo para um sono tranquilo e profundo”, pontua Ravi Kaiut.

Higiene do sono: cuidados para a hora de dormir

No entanto, para potencializar os resultados da prática regular de yoga, também é fundamental ter alguns cuidados importantes para um sono de qualidade, a chamada higiene do sono: "A higiene do sono refere-se a práticas e hábitos saudáveis que ajudam a promover um sono de qualidade, essas práticas são essenciais para garantir um descanso adequado”, indica o professor.





“Algumas recomendações incluem manter um horário regular de sono, estabelecendo uma rotina, também é importante criar um ambiente propício para o sono, com um colchão confortável, um quarto escuro, silencioso e com temperatura adequada. Evitar a exposição a dispositivos eletrônicos antes de dormir, pois a luz azul pode interferir no ciclo do sono”, destaca Ravi Kaiut.





“Todos esses cuidados devem ser estabelecidos e organizados como uma rotina do sono, a criação de rituais antes de dormir é extremamente benéfica para a qualidade do sono, existe uma regra básica que ajuda bastante nesse processo, antes de dormir deve passar quatro horas sem trabalho, três sem comida, duas sem telas, uma hora sem iluminação. E se conseguir dormir, significa que sua insônia está ligada a uma desregulação do sistema nervoso, com a qual o yoga pode ajudar”, avisa Ravi Kaiut.