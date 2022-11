Saiba como a ioga pode ajudar na recuperação de cirurgias

A pratica da ioga promoverá uma melhora global do aluno (foto: AndiP por Pixabay ) Você sabia que a ioga pode ajudar pacientes que foram submetidos a procedimentos cirúrgicos? De acordo com o professor de ioga, quiroprata e terapeuta natural, Francisco Kaiut, manter a prática antes da cirurgia vai contribuir com todo o processo, do preparo à recuperação.













Segundo Francisco Kaiut, o corpo sempre responde bem a estímulos técnicos de saúde sistêmica. "Alunos que vão passar por uma cirurgia costumam me procurar para saber se devem parar com a prática antes e por um período após a intervenção. Para mim, essa dúvida disfarça uma atitude sabotadora, pois usa possíveis reveses negativos futuros e não ajuda a ser construtivo no presente. Sobretudo para melhorar a saúde"".

Antes da doença física, há a energética

Conforme o professor de ioga, cada ser humano tem suas próprias questões, convicções pré- estabelecidas ou até projeções de que a cirurgia é a única alternativa para resolver completamente o problema.





"Poucos sabem que nem sempre ela gera saúde. No Método Kaiut Yoga trabalhamos com um conceito alinhado ao pensamento do médico e psiquiatra austro-húngaro Wilhelm Reich. Ele defendia que antes da doença física há a energética. É a isso que me refiro, as cirurgias são eficientes para tratar os males físicos , mas não atuam na matriz energética, podendo fazer emergir novas questões", enfatiza Francisco Kaiut.





Por fim, segundo Francisco Kaiut, antes das intervenções é necessário preparar o corpo para estar totalmente disponível na cirurgia.