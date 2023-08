SIGA NO

Uma causa comum das olheiras é a dilatação dos vasos sanguíneos e o acúmulo de pigmento, a melanina. O ácido hialurônico é eficaz para hidratar essa região da pálpebra, mas não corrige a cor. Quais são os benefícios específicos do uso de ácido hialurônico na correção de olheiras em comparação com outras abordagens? A resposta é dada pela médica especialista em estética e oculoplástica, Luiza Paulo Filho. Confira.





1 - Qual é a causa mais comum das olheiras e por que o ácido hialurônico é uma opção eficaz para corrigi-las?

"Uma causa comum das olheiras é a dilatação dos vasos sanguíneos e o acúmulo de pigmento, a melanina. O ácido hialurônico é eficaz para hidratar essa região da pálpebra, mas não corrige a cor da olheira".

2- Quais são os benefícios específicos do uso de ácido hialurônico na correção de olheiras em comparação com outras abordagens?

"O ácido hialurônico é seguro, biocompatível e oferece resultados imediatos e naturais. Ele pode ser ajustado conforme necessário e é reversível, tornando-o uma escolha popular para tratar olheiras fundas ou mascarando a presença de bolsas de gordura".

3 - Como é o procedimento de correção de olheiras com ácido hialurônico? É um processo rápido e seguro?

"O procedimento envolve a injeção cuidadosa de ácido hialurônico na área das olheiras. É relativamente rápido, normalmente dura de 15 a 30 minutos. Se executado por um profissional experiente, é considerado seguro".

4 - Quais são os resultados típicos que os pacientes podem esperar após o tratamento? Eles são imediatos ou levam algum tempo para se manifestarem?

"Os resultados são frequentemente visíveis imediatamente depois do tratamento, embora possam melhorar ainda mais nos dias subsequentes à medida que qualquer inchaço diminui".



5 - Quais são os cuidados pós-tratamento que os pacientes devem seguir para garantir melhores resultados e minimizar possíveis efeitos colaterais?

"Recomenda-se evitar maquiagem nas primeiras horas depois do tratamento e evitar exposição excessiva ao Sol. Aplicar compressas frias pode ajudar a reduzir o inchaço temporário".

6- Existem casos em que a correção de olheiras com ácido hialurônico não é recomendada? Quem não é um bom candidato para esse procedimento?

"Pacientes com infecções ativas na área de tratamento ou problemas de coagulação ou doenças crônicas descontroladas como o diabetes não ser bons candidatos".

7 - Como o ácido hialurônico é escolhido e aplicado de forma personalizada para atender às necessidades individuais de cada paciente?

"A escolha do tipo de ácido hialurônico e a quantidade a ser aplicada dependem das características individuais do paciente e do grau de correção necessário".

8 - Quais são os riscos ou efeitos colaterais associados ao tratamento de correção de olheiras com ácido hialurônico?

"Os riscos incluem inchaço temporário, hematomas leves e, raramente, reações alérgicas. Esses efeitos geralmente são passageiros e diminuem com o tempo".



9 - Quais são os principais avanços tecnológicos ou técnicas recentes que tornaram a correção de olheiras com ácido hialurônico ainda mais eficaz e segura?

"Avanços em formulações de ácido hialurônico e técnicas de aplicação refinadas têm permitido resultados mais precisos e naturais".

10 - Como os pacientes podem se preparar para a consulta e o procedimento de correção de olheiras? Quais perguntas devem fazer ao escolher um profissional qualificado?

"Os pacientes devem informar sobre sua saúde geral e histórico médico. Ao escolher um profissional, eles devem perguntar sobre a experiência, certificações e resultados anteriores relacionados a tratamentos de correção de olheiras com ácido hialurônico".