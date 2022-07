Adeus olheiras! Especialistas dão dicas para quem sofre com o problema

(foto: Pixabay)

Uma feição descansada, o olhar vivo de quem teve uma noite tranquila de sono . É objeto de desejo de mulheres que sofrem com as olheiras. Em muitos casos, nem mesmo várias horas de descanso são capazes de clarear as manchas, além de do efeito reverso quando o descanso é pouco, como pontua o angiologista Thiago Rocha."As olheiras vasculares são causadas por vasos que ficam escondidos nas pálpebras inferiores, abaixo dos olhos. Elas têm origem genética, porém, a desidratação e noites mal dormidas podem agravar o caso", afirma o médico.Truques caseiros, como bolsas de água gelada, ou até gelo, e as clássicas rodelas de pepino nem sempre são suficientes para melhorar o aspecto da região, isso porque a pele local acaba sendo mais fina e translúcida, como sinaliza a dermatologista da Clínica Vanité, em São Paulo, Fernanda Porphirio."A coloração marrom arroxeada pode aparecer nesta região por causa de pigmento ou da hemoglobina que vem dos vasos e deixa uma coloração local. Ativos antioxidantes, como vitamina C, que tem fator clareador, são uma forma de tratá-la", explica Fernanda, que é especialista em dermatologia e estética pelo New York Cosmetic, Skin & Laser Surgery Center.É importante conversar com um dermatologista para ter o diagnóstico do tipo de olheira em questão, já que elas podem surgir ou por pigmentos de melanina, ou por vasos sanguíneos abaixo dos olhos."A diferença entre elas é muito grande e o tratamento também se difere. O da parte dermatológica é mais voltado ao pigmento, porém, quando há a presença de vasos na pálpebra inferior, causados por questões genéticas, o angiologista é o profissional mais capacitado. Nesses casos, quando as olheiras são causadas pela questão vascular, usamos o laser ND Yag", orienta Thiago Rocha.O angiologista cita uma maneira de entender se as olheiras são vasculares ou por pigmentação. "Quando são vasculares, é um vaso roxo embaixo da pele. Quando são por melanina, são pigmentos que se acumulam nessa região abaixo do olho", diz.E as olheiras não aparecem apenas quando a pessoa é mais velha, ou por causa de noites mal dormidas, estresse e hábitos não saudáveis. "Não existe idade certa para aparecerem. Em torno de 80% a 90% são por causas genéticas, sendo uma característica do corpo escrita no DNA da pessoa", finaliza o angiologista.