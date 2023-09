683

Manter uma vida sexual ativa e segura, inclusive na terceira idade, traz benefícios, tanto físicos quanto emocionais Freepik

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), a expectativa média de vida da população brasileira para 2023 atingiu 76 anos. Os avanços da ciência, mudanças nas condições socioeconômicas e outros determinantes de saúde contribuem para o aumento dessa expectativa. Com isso, chegar à terceira idade não representa mais uma ausência de atividades físicas e muito menos de sexo.





De acordo com Gabriel Elias Peñaranda, cardiologista do Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês (IRSSL), manter uma vida sexual ativa e segura, inclusive na terceira idade, traz benefícios, tanto físicos quanto emocionais. E não existe uma idade limite para a atividade sexual, isso vai depender de muitos fatores, tanto das condições físicas e de saúde da pessoa, quanto da libido ou desejo sexual. Por isso, muitas vezes o uso de comprimidos estimulantes pode ajudar. Mas essas pílulas precisam ser prescritas individualmente, mesmo que não demandem receita em farmácias.O cardiologista lista algumas orientações para quem pretende fazer uso deste tipo de medicamento:Esses medicamentos não funcionam como afrodisíacos, ou seja, não alteram o desejo sexual. Eles fazem parte de uma classe de medicamentos chamados inibidores da fosfodiesterase que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos do pênis, facilitando o fluxo de sangue no órgão.É indicado para pessoas do sexo masculino, que sofrem com impotência sexual e que já tenham passado no seu médico urologista para uma avaliação das possíveis causas do problema. Vale ressaltar que, para pessoas com alguma doença cardiovascular, é importante uma avaliação com o cardiologista.O seu efeito depende do estímulo e pode durar entre 8h e 48h após ingerido.Eles não foram formulados para melhorar o desempenho sexual de pacientes que não sofrem de disfunção erétil. O uso sem necessidade pode, inclusive, levar a uma super excitação, correndo o risco de doenças penianas irreversíveis.Estes medicamentos podem ter efeitos indesejados em algumas pessoas, sendo os mais comuns: dor de cabeça, tontura, vermelhidão pelo corpo, congestão nasal, náuseas, distúrbios visuais e ondas de calor. Em casos raros, podem ocorrer pressão baixa, palpitações, dor no peito, vômito, zumbido e sangramento nasal.