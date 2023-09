683

O zodíaco é capaz de revelar tendência de comportamento e intimidade de cada signo We-Vibe Toys/Unsplash















Leia: Dieta do sexo: aprenda como perder peso com a prática.



Desvenda as expectivas de cada signo na cama Para Katrina Devilla, consultora esotérica da iQuilíbrio, o zodíaco é capaz de revelar tendência de comportamento e intimidade de cada um: “Ao compreendermos como cada signo se porta na hora do sexo, é possível cativar nosso parceiro com um conhecimento mais profundo de seus desejos e gostos".

Mas afinal, como podemos desvendar as expectativas e particularidades de cada signo nesse aspecto? Quem se destaca na intimidade, e quem pode ser um desafio? Para responder a essas perguntas, a especialista da iQuilíbrio mostra as principais características dos signos na hora do sexo, veja:





Áries

As arianas têm grande energia sexual, sendo caracterizadas por serem as ativas na relação. O sexo, para as arianas, costuma um momento de aventura, agindo até como animais na hora da caça. Além disso, elas são ousadas e descobridoras por natureza, estão sempre em busca de uma nova posição ou algum fetiche, ou brinquedinho novo. Como esse é um signo que enjoa e se cansa facilmente, não meça esforços na hora de tornar a relação sexual de vocês algo sempre novo e excitante. Tenha em mente também que elas podem ser levemente agressivas, por isso deixe claro suas preferências.

Touro

O sexo com uma taurina é cheio de paixão, desejo e muitos sentimentos envolvidos, mesmo que seja simplesmente um sexo casual. Regidas por Vênus, a deusa do amor, elas conquistam e se entregam totalmente. Além disso, elas são sedutoras por natureza, o que deixa o momento ainda mais prazeroso para ambos. Porém, as nascidas de Touro precisam de confiança para chegar a ter relações sexuais com alguém. Quando se relaciona com alguém desse signo, tente sempre manter a sinceridade e verbalizar aquilo que você está pensando a fim de deixar a relação o mais clara possível e aproveitar os momentos de intimidade.





Gêmeos

Como é característico do signo de Gêmeos, elas têm a necessidade de falar até mesmo na hora do sexo. Por isso, não poupe palavras no momento de intimidades, elas adoram conversas picantes, gemidos e sons positivos. Além disso, a geminiana preza muito pela falta de rotina, por isso, abuse da criatividade. O sexo e a mente de uma geminiana não se separam. Podemos dizer que, para ela, a inteligência é um afrodisíaco. Sendo assim, capriche nas preliminares, fale bastante, ouça ela e prepare o terreno para uma relação sexual cheia de surpresas.





Câncer





Leia: Orgasmo masculino: será que todas as vezes que o homem goza sai fluido? É difícil falar dos aspectos da vida de uma canceriana sem cair no estereótipo de sua sensibilidade. As nascidas do signo de Câncer são realmente apegadas aos sentimentos e emoções, sendo esse um grande traço da sua personalidade. No sexo, não é diferente, é ideal ter uma intimidade com a canceriana para dar a ela segurança. Por outro lado, quando elas se apaixonam de verdade, colocam o parceiro acima de tudo. Isso pode ser maravilhoso para o sexo, afinal, a canceriana tomará todas as atitudes pensando em seu prazer absoluto.





Leão

A leonina não mede esforços para representar toda sua sensualidade na hora do sexo, elas são ferozes, apaixonadas, extremamente desenvoltas e adoram se exibir. Além disso, são fãs de fazer sexo perto de espelhos para poder observar todas as posições e tudo que o parceiro faz. Mas não é tudo só sobre elas: elas estão interessadas em ser o melhor para o parceiro, ou seja, se preocupam com as reações das pessoas na cama e buscam atingir o êxtase sempre.





Virgem

As virginianas são excelentes companheiras, tanto na cama quanto fora dela. Porém, elas também precisam de conforto e intimidade para chegarem à relação sexual em si. Como são detalhistas e perfeccionistas, é ideal que você enxergue as fraquezas dela e mostre que não se incomoda com isso, fazendo com que ela se sinta especial e verdadeiramente amada. Uma virginiana tende a sempre se preocupar muito com o que sua parceira está se sentindo. Mesmo que sejam reservadas, elas preferem boas conversas abertas para se sentirem dispostas a se entregarem na hora H.

Libra

O signo de libra é um verdadeiro representante do amor no zodíaco. Elas se encantam pela por tudo que é estético, e também são grandes apreciadoras de uma mente aberta e livre, tal como as geminianas. Na hora do sexo, elas gostam de se sentirem desejadas, então não tenha medo de dar o primeiro passo e tomar as iniciativas. A liberiana adora experimentar os mais diversos jogos de amor e posições sexuais. Procure agradá-la sempre e estar sempre inovando.

Escorpião

Ousadas, picantes, praticamente indomáveis e dominadoras, essa é a escorpiana na cama, elas são conhecidas por sua paixão e intensidade, às vezes até se aproximando da obsessão. Este é um signo extremamente sexual e ligado à sexualidade das mais diversas formas. Para elas, é o sexo a base de um relacionamento estável e saudável. O sexo será incrível caso você aceite isso e se deixe levar pelos encantos do oitavo signo do zodíaco.

Sagitário

Como em todos os aspectos de sua vida, as sagitarianas são bem-humoradas até na hora H, e levam tudo como uma grande brincadeira divertida do amor. Por ter esse perfil mais descontraído, elas odeiam rotina, por isso sempre procure novidades e formas de inovar. Mesmo brincalhonas, a nativa de Sagitário poupa os rodeios: por ser um signo de fogo, ela é bem intensa e vai direto ao ponto. Isso garante uma transa emocionante e envolvente, sem muitas preliminares, mas sempre em busca do prazer.

Capricórnio

Apesar de parecerem mais fechadas, objetivas e, por vezes, até mesmo grosseiras, as capricornianas estão imersas em muita sensibilidade e emoções, principalmente por se fecharem tanto. Por isso, elas precisam de mais conforto para poder dar início a uma relação sexual. Como todo signo de terra, no entanto, a partir do momento em que essa relativa estabilidade e segurança são alcançadas, tudo fica mais fácil e fluido. As capricornianas se entregam inteiramente às suas verdadeiras paixões, e realmente valorizam o sexo em seus relacionamentos. Este é um signo mais tradicional e conservador e, por isso, não buscam tantas aventuras sexuais. Gostam de carinho e amor.

Aquário

Para uma aquariana o sexo casual é a relação ideal, por terem um espírito mais livre, sem compromissos e sem tanta afetividade e satisfações envolvidas elas são perfeitas para viverem aventuras passageiras. Elas também são extremamente sensuais e sexuais, e a melhor dica é não cair de cabeça em grandes envolvimentos românticos na hora H. A aquariana costuma ir direto ao ponto na hora do sexo, sem rodeios.

Peixes

Para uma pisciana, fazer sexo é “fazer amor”, elas são verdadeiras românticas incuráveis. Para esse signo nada melhor do que a total entrega e devoção na hora da intimidade. Elas adoram colocar sentimentos em suas palavras e atitudes e, por isso, não gostam da ideia do sexo casual que, geralmente, é feito com pouco afeto e mais sexualidade e fogo. Além disso, é importante deixar todos os seus objetivos claros com as nativas deste signo, mesmo que envolvendo sexo, já que elas dentem a se iludir muito rápido.