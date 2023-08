683

O casal brasileiro adepto ao poliamor, revela que suas relações sexuais variam entre 1h a 2h cada, de quatro a cinco vezes na semana Jaziel Bueno/CO Assessoria















Leia: Sexo e sexualidade: distância entre discurso e ação. Além das calorias que são perdidas normalmente durante o sexo, o casal poliamoroso aliou o prazer à vida fitness: "Sempre nos pesamos antes e depois do sexo, já virou rotina. Estamos tentando esse método não tem tanto tempo, pelas minhas contas faz três semanas, no máximo. Felizmente já estamos vendo resultado, eu emagreci 1kg só com essa dieta. Confesso que sou regrada, tem vezes que nossas relações sexuais duram mais de 2h intensas", declarou Bella Mantovani.





'Sempre nos pesamos antes e depois do sexo', declara casal poliamoroso depois de se tornarem adeptos à dieta do sexo Jaziel Bueno/CO Assessoria No momento, o casal adepto ao poliamor não pratica atividades físicas fora da cama. A perda de calorias se deve exclusivamente à dieta do sexo.



Vagner O Fera afirmou que seu plano é passar 6h no quarto com a esposa para bater o próprio recorde: "Nosso máximo de tempo foi de 2h40min, o que já é bastante. Mas ainda tenho o desejo de bater o nosso próprio recorde, quero ficar 4h com a Bella na cama". No momento, o casal adepto ao poliamor não pratica atividades físicas fora da cama. A perda de calorias se deve exclusivamente à dieta do sexo.

O casal pretende perder 5kg cada um até o final do mês de setembro: "Tudo depende do nosso empenho. Uma curiosidade é que depois de nos tornarmos adeptos à dieta do sexo, nossas noites de sono são muito mais profundas. Só vantagens até agora", destaca Vagner O Fera.