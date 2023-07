683

Mais comum do que parece, a falta de libido também afeta homens das mais variadas idades, e as causas podem estar relacionadas a diversos fatores internos e externos. Assim como as mulheres, os homens com falta de libido enfrentam dificuldades na vida sexual e, muitas vezes, por vergonha ou falta de conhecimento, não buscam ajuda médica para enfrentar o problema. Nestes casos, é fundamental observar os sintomas e buscar o tratamento adequado.





Segundo recente pesquisa da Datafolha em parceria com a Omens, plataforma de saúde e bem-estar íntimo masculino, um em cada quatro jovens não transa há dois anos. Uma das causas é a baixa libido que, no caso do público mais jovem, está ligada a problemas psicológicos e emocionais, influenciando diretamente no desejo sexual De acordo com o cofundador da Omens, o urologista João Brunhara, a baixa libido é um fator biológico e que depende da quantidade de hormônios e movimentação deles no organismo, processo esse ligado ao nosso emocional. "Homens que estejam passando por problemas pessoais dos mais diversos tipos podem sofrer com a falta de libido, pois estão focados no problema vivido e automaticamente deixam de lado o interesse sexual", conta.A falta de libido masculina está associada a muitos fatores internos e externos, que afetam a vida sexual.rotina pesada de trabalho, fadiga e estresse podem causar cansaço excessivo e atrapalhar qualquer rotina sexualhomens que consomem álcool drogas e são fumantes podem enfrentar a falta de libido, bem como apresentar disfunção erétil homens inseguros e que não se acham atraentes suficientes para seus parceiros normalmente estão mais propensos a sofrer com falta de libidoquando a saúde mental não está em dia é muito difícil que as pessoas, sejam homens ou mulheres, tenham "cabeça" para o sexo e se sintam com vontade de transarhomens que sofrem com dificuldade de ereção tendem a se sentir desconfortáveis e inseguros durante as relações sexuaisÉ preciso ter em mente que o profissional mais adequado para tratar a falta de libido é o médico urologista. "Com a identificação dos sintomas, o paciente deve consultar um urologista, que solicitará ao paciente exames de sangue para medir o nível de testosterona", explica João.A partir do diagnóstico, dois tratamentos são recomendados: a psicoterapia e a reposição hormonal . No primeiro, é realizado um acompanhamento psicológico para identificar as possíveis causas, quando ligadas ao emocional, por exemplo.Já em caso de baixa concentração de testosterona , o médico urologista poderá indicar a reposição hormonal com testosterona suplementar para regular o nível desse hormônio no corpo. Outra estratégia é estar cada vez mais em conexão consigo mesmo, proporcionando momentos íntimos a sós também, para entender o próprio prazer.