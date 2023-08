SIGA NO

Sasin Tipchai/Pixabay





Cada vez mais, os millenials (geração y, nascidos entre 1985 a 1999) relatam casamento sem sexo. Uma pesquisa de 2021 com pessoas entre 18 e 45 anos nos Estados Unidos mostrou que, entre os casados, esse é o grupo mais propenso a ter problemas com desejo sexual. De acordo com os dados colhidos pelo Instituto Kinsey da Universidade de Indiana e pela empresa de produtos eróticos Lovehoney, 25,8% dos millennials casados relataram o problema, contra 10,5% dos casados mais novos da geração Z e 21,2% dos casados mais velhos da geração X.









A pergunta é: o que ocorre quando isso começa a desaparecer? Na verdade, ele explica que a redução da libido pode ser causada por vários fatores: questões emocionais e psicológicas, alterações hormonais, baixa autoestima, efeitos colaterais de alguns medicamentos e outros.

Baixa libido não é normal

O médico endocrinologista e metabologista, Igor Barcelos, avisa que uma avaliação é fundamental para determinar a causa da baixa libido e encontrar o tratamento mais adequado para cada paciente Arquivo Pessoal

“É importante lembrar que a baixa libido não é normal. Entendo que pode ser difícil enfrentar essa situação sozinho e é por isso que os profissionais vão ajudar. Depois de uma avaliação, podemos determinar a causa da baixa libido e encontrar o tratamento mais adequado para cada paciente”, destaca Igor Barcelos.



O médico endocrinologista e metabologista enumera alguns passos que vão auxiliar na retomada da libido:

Mantenha seus hormônios equilibrados

Melhore sua autoestima, aumentando sua confiança em si mesmo

Converse com seu parceiro(a) e fale abertamente sobre suas preferências e desejos

Seja ativo e cuide do seu corpo, pratique exercícios e cuide da sua alimentação

Uma opção que tem funcionado para muitos dos seus pacientes é a reposição com os implantes “chips” hormonais, que ajudam a regular os hormônios e devolvem o prazer

“Já vi relacionamentos serem completamente restaurados graças a esses implantes. A verdade é que a vida sexual é uma parte essencial da vida como um todo e é importante encontrar prazer nessa área. É aí que entra a libido - o desejo e impulso sexual que dá cor e sabor aos relacionamentos”, destaca o médico.