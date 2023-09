683

Existe o bruxismo diurno e noturno e ambos têm um fundo emocional associado a estresse e ansiedade





Difícil de ser notado por quem tem, por ocorrer durante o sono ou de maneira inconsciente ao longo do dia, o bruxismo acarreta uma série de sintomas que podem comprometer o sono, a qualidade de vida e a produtividade do portador. De acordo com pesquisa da Organização Mundial da Saúde (OMS), 40% da população brasileira é acometida com bruxismo.





As causas do bruxismo



Estresse

Ansiedade e outros fatores emocionais

Distúrbios do sono, desencadeados pelo uso de medicamentos, distúrbios neurológicos ou alterações respiratórias, como a apneia Além disso, existem algumas outras causas como:

Dentista Roberto Gamarano alerta que o bruxismo pode 'causar dores e danos e até perda de dentes, afetar sono e a qualidade de vida' "Dessa forma, pode causar dores e danos e até perda de dentes, afetar sono e a qualidade de vida", destaca o dentista.





Sintomas e consequências

Dor na mandíbula;

Dor de cabeça;

Desgaste nos dentes;

Fratura, tiranas e perdas dentárias

Sensibilidade nos músculos da mastigação;

Fraturas de dentes, raízes, restaurações, próteses, chegando até mesmo a fraturas de implantes;

Marcas na parte interna das bochechas e na língua;

Zumbido no ouvido;

Dores e estalos ao abrir e fechar a boca.

Tratamento

O dentista pode recomendar placas de bruxismo em resina acrílica para proteger os dentes e sugerir maneiras de reduzir o estresse através de hábitos do dia a dia.



“É comum um trabalho junto com outros profissionais como fisioterapeuta especialista em DTM, Psicólogo, psiquiatra, e neurologista”, afirma Roberto Gamarano.