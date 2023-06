Terapia a laser é eficaz para tratar zumbido no ouvido, aponta estudo

Os melhores tratamentos conhecidos para lidar com o tinnitus, ou o zumbido no ouvido , são as terapias de fotobiomodulação a laser. Esta é a conclusão a que chegaram os cientistas do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF), depois de compararem várias terapias predominantes e suas combinações. Essas descobertas foram divulgadas recentemente no Journal of Personalized Medicine.

Embora o tinnitus não seja uma doença, mas um sintoma, ele pode ser perturbador e, em alguns casos, incapacitante.





Terapias de maior sucesso

Como o tinnitus pode estar relacionado a uma variedade de questões, desde insuficiência de irrigação periférica e lesões locais até bruxismo e excesso de cera, não há tratamentos padronizados ou medicamentos aprovados pelo Food and Drug Administration (FDA) dos EUA.Leia também: Novembro Laranja: 740 milhões de pessoas sofrem com zumbido no ouvido. O pesquisador do CEPOF Vitor Hugo Panhóca e sua equipe desenvolveram um estudo comparativo para encontrar soluções para o problema. Eles testaram várias terapias alternativas e complementares em 10 grupos de pacientes que sofrem de tinnitus idiopático e refratário durante quatro semanas.Os tratamentos incluíam terapias de laserpuntura, dicloridrato de flunarizina, ginkgo biloba e estimulação transmeatal a laser de baixa intensidade (LLLT). Os pacientes foram avaliados quanto ao zumbido e qualidade de vida antes e depois do tratamento.As terapias que tiveram os melhores resultados foram a laserpuntura e a estimulação transmeatal com laser de baixa intensidade (LLLT). A LLLT também mostrou melhorias substanciais quando o tempo de irradiação foi aumentado de seis para 15 minutos.Leia também: Homem esquece protetor no ouvido e fica surdo por cinco anos. Panhóca acredita que compreender como estas terapias de sucesso funcionam ajudará a direcionar melhor os estudos futuros. Ele também enfatiza a necessidade de investigar os efeitos de longo prazo da LLLT. O estudo foi realizado em colaboração com pesquisadores de várias instituições, incluindo a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos e o Tyndall National Institute da University College Cork, na Irlanda.