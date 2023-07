683

Alterações nas articulações que ligam o maxilar à mandíbula podem se manifestar por meio de dores de cabeça, estalos ao abrir e fechar a boca, dor na região dos ouvidos entre outros sintomas Wikimedia Common/Propdental

A disfunção da articulação temporomandibular, ou DTM, é um conjunto de alterações nas articulações que ligam o maxilar à mandíbula. "Essas alterações estão presentes na população mundial e podem se manifestar por meio de dores de cabeça, estalos ao abrir e fechar a boca, dor na região dos ouvidos, musculatura da face, zumbido e até mesmo travamentos na mandíbula, por exemplo. Além de muita dor em regiões da face e ouvidos, a DTM pode ainda comprometer a fala e a mastigação, caso não tratada", explica Juliana Mussi, cirurgiã bucomaxilo no Hospital Paulista.









"O bruxismo, por sua vez, é caracterizado por atividades do músculo da mastigação, sendo controlado pelo sistema nervoso central, ou seja, independente da nossa vontade. Ele se manifesta pelo hábito de ranger, apertar e bater os dentes, por exemplo, e pode levar a uma disfunção de ATM.

Bruxismo não é DTM. Mas ele pode, sim, contribuir para isso

"Embora seja muito associado ao período de sono, o bruxismo também pode ocorrer durante a vigília, ou seja, quando estamos acordados. Neste caso, ele está diretamente relacionado a períodos de estresse, ansiedade e concentração", destaca Juliana Mussi.

Já no caso do bruxismo do sono, lembra a cirurgiã bucomaxilo, especificamente, o estresse, em especial, pode afetar o descanso, fazendo com que ele fique mais superficial e com microdispertares, aumentando, assim, a chance de incidência desse transtorno involuntário.

Mulheres são mais afetadas

As mulheres, curiosamente, são as que mais recorrem ao tratamento especializado: "Isso pode ser explicado por estudos que apontam o estrogênio (hormônio sexual feminino) como um possível fator de alteração do metabolismo ósseo e da cartilagem da articulação temporomandibular, bem como do mecanismo regulador da dor", alerta a cirurgiã bucomaxilo.





Quanto ao diagnóstico, em todos os casos mencionados, Juliana Mussi diz que ele se dá por meio de avaliação clínica, em que é verificada a articulação e a musculatura e por meio de exames de imagens, como, por exemplo, a ressonância magnética.

O tratamento

Os tratamentos para DTM são divididos em dois grupos: clínico e cirúrgico: "O primeiro é o indicado para a grande maioria dos pacientes. Ele pode envolver ações como fisioterapia, agulhamento seco, acupuntura, uso da placa de mordida e laserterapia, além de uma equipe multidisciplinar para avaliação dos aspectos psicológicos, por exemplo. Em alguns casos, também é feito o uso de medicamentos para dores agudas e crônicas", destaca Juliana Mussi.

Quanto aos procedimentos cirúrgicos, dependendo do quadro clínico, é possível aplicar soluções menos invasivas: "É o caso das infiltrações de substâncias dentro da articulação e da artroscopia. São procedimentos minimamente invasivos e com pequenas incisões, que permitem investigar o interior de uma articulação com uma microcâmera, fazer o diagnóstico e realizar o procedimento necessário para melhorar a condição articular", diz a médica. Já nos mais graves, "a opção é pelas chamadas “cirurgias abertas”, que são mais invasivas e ocorrem quando há necessidade de acessar a articulação".