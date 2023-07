Se você escova os dentes no banho fique atento; entenda os perigos

Escovar os dentes no chuveiro pode afetar negativamente a eficácia da escova. Se estiver tomando um banho com água quente, a temperatura elevada pode amolecer as cerdas da escova, tornando-a menos eficaz para a próxima limpeza dos dentes. "O ato de escovar com cerdas amolecidas não alcançará a limpeza adequada e pode deixar resíduos de alimentos e placa bacteriana nos dentes", destaca a dentista Bruna Conde.