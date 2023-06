Inverno pode aumentar sensibilidade nos dentes, explica cirurgiã-dentista

683

De acordo com a saúde bucal de cada pessoa, a sensibilidade dentária pode variar (foto: Freepik) Com a chegada da estação mais fria do ano, pessoas que sofrem com sensibilidade nos dentes podem sentir aumento no incômodo, que geralmente acontece devido ao contato com comidas ou bebidas frias. Porém, as baixas temperaturas do ano podem acentuar a dor devido a outros problemas de saúde bucal já existentes. Para evitar o agravo durante o inverno , é importante estar com as idas ao dentista atualizadas e tratar as demais questões dentárias.









De acordo com a saúde bucal de cada pessoa, a sensibilidade dentária pode variar. A cirurgiã-dentista alerta ainda que a sensibilidade não é causada apenas pelos dias frios do inverno , mas agravada em quem já a tem.

"A sensibilidade dos dentes pode ser causada por diversos motivos, como cáries, recessão de gengivas, tipo da alimentação, bruxismo , genética, entre outros fatores. Uns vão ter mais sensibilidade do que outros, devido a esses problemas já existentes, que podem influenciar no incômodo", explica Alana Rinco.

Aumento da sensibilidade dentária

A cirurgiã-dentista Alana Rinco avisa que outros problemas de saúde bucal podem contribuir para que o incômodo seja maior em alguns pacientes (foto: Arquivo Pessoal ) "No inverno, o contato com o ar frio pode causar um aumento na sensibilidade dentária. Existem diversos canais que levam à polpa do dente; quando em contato com algo mais gelado, alimentos ou até mesmo o ar frio, há um aumento da sensibilidade dental. Normalmente, a pessoa já tem o problema, mas, pode piorar na época de inverno", completa a cirurgiã-dentista.





Para evitar, existem cuidados que podem ajudar. Ainda segundo Alana Rinco, a escovação de modo adequado três vezes ao dia e a ida ao dentista regularmente são indispensáveis para uma boa saúde bucal. O profissional de saúde bucal é quem será responsável por investigar a causa da sensibilidade e, a partir do diagnóstico, indicar o tratamento correto para cada caso.

"É necessário fazer uma investigação de qual é a causa para poder prevenir. Mas, de maneira geral, há alguns cuidados para serem tomados, como: estar com a saúde bucal em dia, ter uma alimentação equilibrada, evitar alimentos muito ácidos ou pasta de dentes abrasivas, como por exemplo as que prometem um clareamento ou branqueamento dental, não abrir objetos com os dentes e usar placas protetoras para bruxismo, caso apresente essa condição", destaca Alana Rinco.