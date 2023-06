Protetor solar no inverno: saiba por que você não deve se descuidar

683

Protetor solar proporciona diversos cuidados e benefícios para a pele (foto: Freepik)

O inverno traz para a maioria das pessoas a falsa sensação de que não precisamos fazer uso de protetor solar, afinal, quando estamos expostos ao sol, o intuito é se aquecer e não se bronzear. Porém, mesmo com o frio, a radiação solar continua sendo prejudicial para a saúde da nossa pele, que além de ficar mais propensa ao aparecimento de manchas e de acelerar o processo de envelhecimento, também é o grande responsável pelo câncer de pele, tipo da doença com maior incidência no Brasil.









Uso diário e maquiagem pode prejudicar a pele?







LEIA MAIS: Proteção solar pelo prato: conheça alimentos fotoprotetores Alguns mitos relacionados ao uso de maquiagem ainda deixam muitas pessoas em dúvida sobre os riscos e benefícios de cobrir a pele diariamente com hidratante , primer, base, corretivo, sombra, blush, máscara, pó compacto. A maquiagem é um recurso utilizado não somente para deixar a pele mais bonita e uniforme, mas também é utilizada em função da profissão ou pelo simples fato de gostar de estar sempre bem apresentável. Mas muitas pessoas, especialmente aquelas com tendência a ter uma pele mais oleosa ou com acne, temem que o uso diário de maquiagem possa prejudicar a saúde da pele.





Para a dermatologista Thiara Aguiar, o grande segredo está nos cuidados com a pele antes e depois do uso de maquiagem. "Escolher produtos de qualidade e específica para sua pele é o primeiro passo para evitar problemas como irritação e alergias, por exemplo. Uma dica é fazer o uso de filtro solar com cor durante o dia, visto que hoje temos boas opções no mercado com excelente cobertura, que além da proteção contra o sol, também promove a uniformização da pele. Não se esquecer de realizar a limpeza e hidratação diariamente antes de dormir é um hábito essencial para manter a pele livre de problemas como acne, desidratação, envelhecimento que tende a aparecer quando a maquiagem não é removida. Outro cuidado importante é não utilizar produtos fora do prazo de validade e escolher aquele que mais se adequa ao seu tipo de pele", explica.



Cuidados com a pele no inverno