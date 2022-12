Atenção à exposição solar: efeito cumulativo é vilão do envelhecimento

Branca, negra, com melasma ou alergia: toda pele precisa de proteção e hidratação (foto: Freepik)







A exposição solar é o principal fator de envelhecimento da pele. Por isso, segundo o dermatologista Lucas Miranda, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, não é recomendável se expor ao sol diretamente para se bronzear. “O ideal é que ‘aproveitar o sol’ não seja interpretado como colocar um biquíni e ficar deitada exposta sem proteção para pegar um bronzeado.”

Mesmo utilizando protetor solar, Lucas explica que os efeitos do sol na pele são cumulativos, ou seja, eles só vão aparecer depois de anos, na idade mais madura, então, jovens que hoje se expõem à radiação solar sem proteção, geralmente só vão perceber consequências disso bem depois.

“Tenha em mente que o protetor solar é um aliado essencial e deve ser usado diariamente , independentemente do tempo e do local. Se a intenção é ter um momento de lazer ao ar livre, é mais importante ainda ter atenção ao seu uso correto, complementando com protetores físicos, como guarda-sol, chapéus e as malhas com fator de proteção solar, que podem ser usadas para amenizar os efeitos nocivos à pele”, destaca o dermatologista.

A consultora Patrícia Souza diz que no verão cuida especialmente do melasma, da oleosidade e dos poros dilatados (foto: Arquivo pessoal)

Lucas afirma ser essencial não se expor diretamente ao sol entre 10h e 16h, pois é o período de maior incidência de raios ultravioleta, os maiores responsáveis por causar câncer de pele e envelhecimento.

Além disso, o tipo de pele vai determinar a rotina de cuidados e produtos mais adequados. De acordo com o especialista, usar produtos inadequados para seu tipo de pele pode agravar uma condição existente. “Saber o tipo de pele é o ponto de partida, assim como as condições específicas daquela pessoa. Isso só pode ser determinado junto ao dermatologista.”

Pele branca



A pele clara é mais suscetível a manchas mais aparentes, aos efeitos do envelhecimento e ao aparecimento de rugas dinâmicas e estáticas. O profissional afirma ser preciso muita atenção à rotina correta de proteção solar. “Faça o skincare ao acordar, com produtos adequados para seu tipo de pele, e passe o protetor solar com cor, que protege também da luz visível e evita manchas, e com fator de proteção acima de 30.”

Em alguns casos mais raros, como esclarece Lucas, pode ser recomendado um fator de proteção mais alto, mas de forma geral, o fator 30, usado corretamente, já protege. Sempre lembrando de reaplicá-lo, na quantidade correta (1 colher de chá para o rosto) a cada três horas. “Além disso, faça uso dos protetores de barreira. E, antes de dormir, refaça a rotina de skincare, sempre lembrando de evitar água quente diretamente sobre o rosto.”





Pele negra

“A rotina de proteção solar é a mesma: skincare com higienização, hidratação e tonificação pela manhã, com produtos específicos para seu tipo de pele, seguida de protetor solar fator 30 em quantidade adequada, lembrando de reaplicá-lo ao longo do dia e skincare novamente antes de dormir”, afirma o especialista.





Melasma

Ele também conta que como o melasma pigmenta também com a luz visível, os filtros solares comuns, sem cor, não protegem totalmente. Por isso, as pessoas devem associar à fotoproteção filtros físicos, que protegem da luz visível. O filtro solar com cor é o mais indicado para o rosto e/ou regiões afetadas, porque vai proteger também da luz visível.

“Tenha atenção ao fator de proteção, de no mínimo 30, e verifique no rótulo se o filtro escolhido tem proteção contra os raios ultravioleta A (UVA) e ultravioleta B (UVB). Lembre-se de reaplicar o filtro, proteger todas as partes do corpo expostas e usar outras formas de proteção”, reforça Lucas Miranda.

Cuidados para peles com alergia

A mesma rotina de skincare e proteção solar deve ser feita, porém, nesse caso, com atenção ainda maior aos produtos utilizados. “Deve-se investigar que tipo de alergia é e qual sua causa. É essencial tratar a alergia, manter acompanhamento com dermatologista para que seja estabelecida a rotina de cuidados e produtos ideais para cada caso.”

Lucas Miranda, (foto: Fabrício Halchuk/Divulgação)

Cuidados para pele oleosa e pele seca

A pele do rosto geralmente é oleosa, seca ou mista. “Na consulta com o dermatologista, será possível identificar qual o tipo e traçar uma estratégia de cuidados diários com produtos adequados. A rotina de cuidados é sempre a mesma descrita, higienização, hidratação, tonificação e proteção solar, podendo incluir outros produtos para tratar condições específicas de cada pele. O que difere a rotina da pele seca para a pele oleosa é o tipo de produto que será recomendado”, esclarece.

Outra dica, pensando nessa época do ano, é ter atenção na realização de quaisquer procedimentos estéticos. Até mesmo uma depilação, por exemplo, se feita na véspera de uma exposição solar mais intensa, pode resultar em manchas.

“Pode-se realizar procedimentos estéticos normalmente, porém, caso vá se expor ao sol com mais intensidade, evite os procedimentos no dia anterior. Lembrando: isso não quer dizer que é proibido fazer procedimentos. Eles podem ser feitos por profissional capacitado, tomando-se os devidos cuidados pré e pós procedimento”, garante o médico.

Para a consultora de imagem Patrícia Souza, o verão remete a ânimo, vigor e energia. “Nos sentimos mais dispostos a desfrutar de toda a alegria que a estação nos oferece. Meus cuidados com a pele nessa estação visam amenizar o melasma, a oleosidade e os poros dilatados.”





ce durante o ano todo. “No verão, principalmente na adolescência, as queimaduras de sol eram uma presença confirmada. Os dias se resumiam a grandes potes de hidratantes e, logo, o melasma dava o ar da graça. Hoje, o cuidado com a minha pele é diário, sem interrupção.”

“Sigo as orientações da minha dermatologista, como condição indispensável para alcançar o meu objetivo de uma pele com viço, ausência de manchas e poros dilatados. Não dispenso o protetor solar, o sabonete específico para potencializar a absorção dos demais cosméticos, bem como o tônico para regular o PH da pele, clarear, hidratante/vitamina C para fechar os poros e estimular o colágeno. Nos cabelos sou mais radical, intensifico a hidratação e evito água da piscina e do mar. Diante de todos os cuidados, é perceptível o quanto a minha pele mudou para melhor”, complementa Patrícia.

Manter a disciplina nos cuidados com a pele, focar em uma alimentação equilibrada, intensificar a hidratação e associar com os cosméticos assertivos, é algo que, segundo Patrícia, deve ser feito por todos para manter o corpo bem cuidado. Como consultora de imagem e estilo, sua recomendação é que as pessoas deem atenção e promovam o autocuidado.

“Ressaltar a beleza eleva a vibração, a autoestima, contribui para que tenhamos mais vigor, ânimo, motivação e, consequentemente, esses benefícios acabam impactando também as pessoas com quem convivemos. Se você cuida de si, transmite uma mensagem que cuida do outro e do processo do outro. Todos temos uma beleza, basta ter informação e intenção para realçá-la.”





“O que vale ressaltar aqui é que algumas pessoas acham que a melanina por si só protege a pele das manchas ou do envelhecimento, mas isso não é verdade. É um tipo de pele que sofre menos em relação às rugas dinâmicas e estáticas, porém, é suscetível ao aparecimento de manchas, inclusive o melasma, ou ao agravamento de condições de pele específicas, como oleosidade ou ressecamento”, diz o médico.De acordo com o dermatologista, o melasma é uma condição que não tem uma cura conhecida, assim, o cuidado diário de proteção solar é essencial para o controle da aparência das manchas, inclusive, é um dos pontos mais importantes em qualquer protocolo de tratamento de melasma.