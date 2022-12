Verão: toda proteção para pele e cabelos é bem-vinda

(foto: Freepik)







A chegada do verão é muito aguardada, por todos, com grandes expectativas, e não é à toa! O verão coincide com as férias e as festas de fim de ano, momento para relaxar e se divertir, mas é preciso atenção e não se esquecer dos cuidados necessários durante a época mais quente do ano. A exposição aos raios solares, mar e piscina requer atenção redobrada.

O solstício de verão marca o início da estação – nesse momento, um dos hemisférios da Terra está inclinado em direção ao Sol, recebendo maior quantidade de raios solares. A exposição excessiva aos raios ultravioletas (UV) traz malefícios à saúde, como envelhecimento e câncer de pele, por isso, para não estragar a diversão, Luisa Bahia, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, dá algumas dicas de como preparar todo tipo de pele para o verão.

A dermatologista Luisa Bahia recomenda o uso de chapéus ou bonés, óculos escuros e roupas com proteção UV, além do protetor solar a cada três horas (foto: Arquivo pessoal)

“O verão é a estação com a maior incidência de radiação, então, é importante ter muita atenção com a hidratação e a proteção solar. Manter diariamente a rotina de usar protetor solar a cada três horas, bonés/chapéus, roupas com proteção UV, óculos escuros. Ao ar livre, usar ainda guarda-sol e malhas protetoras. Além disso, fazer uso de hidratantes para rosto e corpo na rotina de skincare, específicos para seu tipo de pele, lembrando-se de usá-los após o banho, e beber muita água. Ressalto que toda proteção é bem-vinda”, explica a médica.

Luanny Evangelista, especialista em cabelos, reforça que o protetor térmico deve ser aplicado sempre antes de o cabelo ser exposto a uma fonte de calor (foto: Arquivo pessoal)





Protetor solar De acordo com a dermatologista, usar protetor solar é o hábito mais importante que você pode criar em relação à saúde e beleza da sua pele. A radiação ultravioleta penetra nas camadas mais profundas da pele e modifica suas características de dentro para fora. “Geralmente, os idosos são os que mais percebem os efeitos que a exposição solar teve em sua pele. O fotoenvelhecimento não acontece do dia para noite. Por isso, é tão importante ter essa rotina de fotoproteção.”

A proteção solar não é algo simples, porque requer constância e disciplina. Em primeiro lugar, a indicação da especialista é procurar, junto a um profissional, um protetor solar adequado ao seu tipo de pele. “A partir de então, é preciso criar e manter o hábito de aplicar a proteção diariamente, após sua rotina matinal de skincare e passar o equivalente a uma colher de chá do produto em toda a face”, esclarece.





EFEITO REAL “Pode parecer muito, mas é importante respeitar a quantidade adequada para que o efeito de proteção real seja mantido”, completa Luisa. Para facilitar, a recomendação da dermatologista é ir aplicando aos poucos. “Passe uma camada e espere secar, depois continue até completar a colher de chá.”

O processo deve ser repetido a cada três horas ao longo do dia. “Pode-se fazer a primeira aplicação às 9h30, depois às 12h30 e depois novamente às 15h30, por exemplo. O importante é criar e seguir essa rotina.” A regra também vale para o corpo, nas regiões expostas, geralmente braços, pescoço e colo.

“Também as pernas, caso esteja usando uma saia, short ou bermuda. Para o corpo, pode-se usar um protetor solar sem cor, também lembrando de aplicá-lo novamente a cada três horas. A quantidade recomendada para o corpo é de três colheres de sopa, distribuídas uniformemente pela região descoberta”, comenta Luisa.

AUTOBRONZEADORES Mas se você está procurando obter “o bronze perfeito”, lembre-se de que, quando adquirido por exposição solar, não é a forma correta e saudável. Luisa deixa claro que a maneira mais saudável de adquirir uma pele bronzeada é usando produtos autobronzeadores. “Existe uma infinidade de produtos do tipo disponíveis no mercado. Consulte o dermatologista para escolher um autobronzeador mais adequado para seu tipo de pele e objetivo.”

A esfoliação também é uma parte fundamental da rotina de cuidados da pele, mas é preciso saber fazê-la. Principalmente no verão, essa prática ajuda a conseguir um bronzeado homogêneo e pele lisinha, além de ajudar a diminuir os pelos encravados e amenizar marcas de acnes. A esfoliação ajuda a remover células mortas e impurezas da pele. Deve ser realizada apenas com esfoliantes dermatologicamente testados, sob recomendação do dermatologista.

De acordo com Luisa, geralmente recomenda-se a esfoliação uma vez por semana, no entanto, apenas a consulta vai determinar a frequência adequada para seu tipo de pele. Não é recomendado fazer esfoliação com produtos caseiros, como café, açúcar e afins.

“Os produtos esfoliantes dermatologicamente testados, recomendados por especialistas, são seguros para esse processo, porém, essas outras partículas usadas em esfoliantes caseiros podem trazer prejuízos à pele, favorecendo o aparecimento de infecções ou outras condições indesejadas, como manchas e irritações da pele.”





Cuidados com o cabelo O hábito de aplicar protetor solar no rosto e corpo já faz (ou deveria fazer) parte do dia a dia, mas a extensão desse cuidado com o cabelo é menos comum. Os raios UV degradam a estrutura dos fios, deixando-os ressecados, estáticos e quebradiços.

De acordo com Luanny Evangelista, diretora de marketing e especialista em cabelos da Mex Pure Hair, o protetor térmico deve ser aplicado sempre antes de o cabelo ser exposto a uma fonte de calor. "É importante aplicar o protetor antes do secador, chapinha, babyliss, e antes de pegar sol", explica.

A especialista indica sempre levar na bolsa um produto que possa ser aplicado antes e depois do banho de mar ou piscina. Outra dica é enxaguar o cabelo na ducha imediatamente após o mergulho, para remover excesso de sal, areia ou cloro. E em seguida reaplicar o produto e deixar que seque naturalmente.

Ela acrescenta que um revezamento de hidratação, nutrição e reconstrução são essenciais durante todo o ano para manter o equilíbrio do cabelo, repondo água, lipídios e queratina - gradualmente eliminados da fibra capilar.

Na estação mais quente do ano, Luanny garante que os cabelos sinalizam a falta de cuidados, assim como a pele. “Assim como o verão exige uma maior hidratação da pele para não descascar ou ficar ressecada, o cabelo também precisa de cuidados a mais. Os efeitos podem ser menos visíveis do que os sinais que a pele dá quando fica desprotegida. O cabelo pode não arder ou ficar vermelho, mas vai ficar áspero ao toque e com mais frizz, consequências da falta de hidratação”, afirma.





* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.