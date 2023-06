Pipoca, milho verde e quebra-queixo: riscos aos dentes nas comidas juninas

683

Pipoca, maçã do amor, pé de moleque de amendoim são alguns desses quitutes mais rígidos que precisam de cuidado na hora da mastigação. Além deles, também é necessário ter cautela com os doces.

Atenção também com a ingestão de açúcar

Alimento endurecido, como o quebra-queixo, por exemplo, oferecem riscos à estrutura dos dentes (foto: Wikimedia Commons/Losprimos02)



Leia também:



Bolos, canjicas e pamonhas são itens deliciosos, mas ricos em açúcar, ingrediente diretamente relacionado ao surgimento de cáries, lembra Ticiana. Assim, é importante consumi-los com moderação e fazer uma boa higiene bucal posterior. É essencial, principalmente antes de dormir, caprichar na escovação e utilizar fio dental para prevenir também a placa bacteriana e o tártaro, orienta a odontóloga.

Água é fundamental

A odontóloga indica que uma das formas de minimizar danos é a hidratação constante, pois isso auxilia na manutenção do equilíbrio da acidez e ajuda a evitar manchas que podem surgir do consumo de bebidas como o vinho e o quentão.







Da cocada ao pé-de-moleque, do milho verde cozido à maçã do amor: junho é um período rico em pratos deliciosos. No entanto, é preciso saber aproveitá-los sem causar nenhum dano ao sorriso. Alimentos endurecidos, como milho assado e quebra-queixo, por exemplo, oferecem riscos à estrutura dos dentes, principalmente para pessoas que já passaram por algum tipo de restauração ou estão utilizando aparelho ortodôntico, explica Ticiana Campos, mestre em odontologia.