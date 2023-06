Festa Junina: saiba como aproveitar as delícias com equilíbrio e sabor

683

Moderação é principal recomendação para se deliciar com as comidas típicas da época junina sem exagerar em níveis de gordura ou de açúcares (foto: Shutterstock/Divulgação) O mês de junho é popularmente conhecido pelas comemorações de São João, as tradicionais festas juninas, e suas comidas típicas. Durante as celebrações, é comum nos depararmos com uma infinidade de pratos à base de milho, coco e amendoim que dão água na boca.





Para ajudar nessa seleção, Marlucy Lindsey Vieira, nutricionista da UBS Jardim Nakamura, gerenciada pelo Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" (CEJAM), em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SMS-SP), compartilha dicas dos pratos mais indicados e daqueles que devemos consumir com moderação ou até mesmo evitar.





Aposte em alimentos menos gordurosos

De acordo com a nutricionista, diante de tantas opções disponíveis, uma maneira adequada de escolher o que comer é priorizar as comidas com menor teor de gordura, que também sejam fontes de nutrientes benéficos para a saúde. Veja as melhores opções:

Milho verde cozido: o milho cozido é um alimento com baixo teor de gordura, rico em fibras e vitaminas, além de contribuir para um estilo de vida saudável e produtivo;

o milho cozido é um alimento com baixo teor de gordura, rico em fibras e vitaminas, além de contribuir para um estilo de vida saudável e produtivo; Pinhão: a nutricionista destaca que o pinhão é uma semente extremamente nutritiva, contendo cálcio, ferro, fósforo, vitaminas A e C, e proteínas. Portanto, pode ser consumido por todos;

a nutricionista destaca que o pinhão é uma semente extremamente nutritiva, contendo cálcio, ferro, fósforo, vitaminas A e C, e proteínas. Portanto, pode ser consumido por todos; Pipoca: a pipoca é um alimento rico em antioxidantes, essenciais para combater a ação dos radicais livres. A profissional sugere uma versão ainda mais saudável do alimento, preparada sem o uso de óleo;

a pipoca é um alimento rico em antioxidantes, essenciais para combater a ação dos radicais livres. A profissional sugere uma versão ainda mais saudável do alimento, preparada sem o uso de óleo; Batata-doce assada: o legume é uma ótima forma do corpo obter energia e ainda beneficia aqueles que praticam exercícios físicos.

Alimentos derivados

Durante o mês, alguns pratos famosos e bastante desejados incluem o curau, canjica, pamonha e bolo de milho. Todos são derivados do milho, que é uma excelente opção alimentar. No entanto, a nutricionista enfatiza que é importante consumir esses alimentos com moderação, devido ao seu alto teor de açúcar



No caso dos pratos e doces que contêm amendoim, também é necessário evitar o consumo em grandes quantidades. Embora seja considerado um alimento funcional, é fundamental que a ingestão seja feita em quantidades adequadas para obter os benefícios esperados.





Assim como os alimentos à base de coco, pois quando ingeridos de forma excessiva podem trazer malefícios, por serem ricos em gorduras saturadas.

Bebidas alcoólicas

Para aproveitar a diversão enquanto cuida da saúde, é igualmente essencial ter atenção com o consumo de bebidas alcoólicas . Portanto, ao desfrutar do vinho quente ou do quentão, é importante lembrar das seguintes orientações: "Evite consumir as bebidas de estômago vazio e mantenha-se sempre hidratado, alternando o consumo com água. Recomenda-se ingerir a menor quantidade possível, com uma média de 1 a 2 copos, no máximo", enfatiza Marlucy.

O que evitar

Para manter uma dieta saudável, a nutricionista sugere evitar alimentos ultraprocessados, como salsicha, presunto, refrigerantes, sucos de caixinha e bolos industrializados. Esses alimentos são geralmente ricos em aditivos, açúcares e gorduras pouco saudáveis.





Todos podem aproveitar