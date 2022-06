Comidas típicas de festas juninas podem afetar a saúde bucal

(foto: Ideal H+K Strategies/Divulgação )

Maçã do amor, pé de moleque, paçoca, cocada, arroz-doce, e muitas outras delícias. O cardápio das festas juninas é tradicionalmente repleto de opções ricas em açúcares que, embora saborosas, podem colocar em risco a saúde dos dentes. Em excesso, essas comidas criam o ambiente ideal para o desequilíbrio da microbiota bucal, desencadeando uma produção de ácidos que danificam o esmalte dos dentes e causam cárie. Especialistas recomendam cuidados nas comemorações.De acordo com a coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Pitágoras, professor Rafael Rocha, a acidificação na boca começa a acontecer cerca de 20 minutos após a ingestão dos alimentos e, por isso, é necessário adotar hábitos para preservar a integridade dos tecidos dentários. "A dica é consumir com moderação. Como esses alimentos possuem grande quantidade de açúcar, eles podem trazer prejuízos à saúde bucal", afirma.Durante a festa, o dentista recomenda beber água constantemente, para aumentar o fluxo salivar, e evitar a combinação de doces com refrigerantes, o que altera os níveis de ácidos na boca e promove a descalcificação do esmalte, além de prejudicar a saúde do organismo.A hidratação minimiza também o surgimento de manchas nos dentes de adultos que consomem as bebidas típicas da festa junina, como o vinho e o quentão.Pessoas que usam aparelhos ortodônticos, próteses dentárias ou implantes devem redobrar a atenção. As opções de comidas rígidas, como a rapadura ou o quebra-queixo, podem danificar a estrutura dessas peças, quebrar braquetes e atrapalhar ou prolongar o tempo de tratamentos."A textura desses alimentos pede atenção, mas se não conseguir resistir, mastigue-os com cuidado e prefira pedaços pequenos", considera Rafael Rocha.Crianças com até seis anos, que ainda possuem dentes de leite, precisam da supervisão de pais ou responsáveis nos eventos juninos. "O açúcar é um grande vilão para a saúde bucal e, como a dentição das crianças ainda não atingiu a maturação completa, o excesso desses alimentos estimula o desenvolvimento de cáries", afirma."A higiene, especialmente a noturna, deve ser realizada com supervisão de um adulto", complementa o especialista. A higiene bucal deve ser feita com creme dental e fio dental. "Os dentes dos pequenos estão em formação, assim os cuidados devem ser redobrados para evitar problemas com a dentição. Como, geralmente, as crianças são as que mais se esbaldam nos doces durante os arraiais, é preciso supervisão no momento da escovação", conclui.