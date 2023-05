Quatro vantagens de ter o arroz e o feijão na alimentação do dia a dia

1 - Nutrientes que se complementam

O arroz e o feijão se completam em sabor, em fonte de energia para o corpo, oferecem nutrientes importantes ao organismo e ainda promovem saciedade. “O arroz é rico em metionina e cisteína e pobre em lisina. Já o feijão, é rico em lisina e pobre em metionina e cisteína. Assim, combinados, nos fornecem todos os aminoácidos essenciais. Tanto que o Guia Alimentar do Ministério da Saúde recomenda o consumo diário de ambos”, destaca a nutricionista.

2 - Saudáveis em todas as versões

Em diversas variedades disponíveis, o arroz e o feijão são também versáteis e podem ser consumidos tanto da forma tradicional – seja o arroz branco, integral e parboilizado, combinados com o feijão carioca, preto, branco ou vermelho – quanto em diversas receitas, elaboradas à base desses grãos. A especialista aponta que esses alimentos não perdem seu caráter nutricional ao serem unidos a outros ingredientes, apesar de alimentos ricos em cálcio e cafeína dificultarem a absorção do ferro presente no feijão.

“Quanto mais diversificada a dieta, melhor. Consumir esses grãos em variedades distintas aumenta a chance de suprir o organismo com outros nutrientes. O arroz integral, por exemplo, mantém em sua composição o farelo e o germe, que são retirados do arroz tradicional durante o processo de limpeza. Isso faz com que esse tipo de arroz mantenha suas fibras e seus nutrientes mais preservados.”, explica Aline.

3 - Arroz e feijão engordam?

Diferente do que muitas pessoas imaginam, o arroz e o feijão consumidos na quantidade adequada e de maneira equilibrada, não engordam. Na verdade, eles ajudam as pessoas que querem perder peso, pois promovem a sensação de saciedade, oferecendo nutrientes indispensáveis para as funções básicas do organismo.





“O feijão, por exemplo, é rico em proteínas vegetais, vitaminas e minerais como o ferro. Com tantos alimentos light, diet e ultraprocessados , há quem acredite que consumir uma refeição já pronta, dentro desses parâmetros industrializados, pode ser mais leve e engordar menos que um prato de arroz e feijão e é aí que mora o perigo. Fast foods e ultraprocessados são ricos em sódio e gorduras nada saudáveis, mesmo com um rótulo do bem. Esses alimentos podem aumentar a produção de substâncias inflamatórias no organismo e consequentemente o aumento do peso corporal”, comenta a nutricionista.

4 - Como variar o cardápio diário

Diante de tantas versões disponíveis, tanto do arroz quanto do feijão, é possível variar bastante o cardápio: "O arroz negro ajuda no bom funcionamento do intestino, reduz o colesterol, controla a glicemia, previne doenças degenerativas, cardiovasculares e até mesmo o câncer. Como ele é rico em antocianina, a substância que dá a coloração ao grão, tem grande potencial para proteger o corpo dos radicais livres. Para quem segue uma dieta vegana ou vegetariana ele pode ser um ótimo aliado, pois apresenta teores de ferro e magnésio elevados, o que previne a anemia e aumenta a absorção de cálcio pelos ossos”, explica Aline.