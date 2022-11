Dieta vegana crua pode ocasionar alguns riscos; saiba quais

(foto: Freepik/Divulgação)

Dietas baseadas na ingestão de vegetais são benéficas para a saúde. No entanto, a opção de comer apenas alimentos crus - como em algumas dietas veganas restritivas - pode ocasionar riscos. Isso porque enquanto alguns vegetais perdem nutrientes durante o cozimento, outros têm maior teor nutritivo quando cozidos. Isso ocorre, pois cozinhar esses alimentos quebra as paredes celulares e permite a liberação de nutrientes de determinados vegetais. Isso é o que aponta artigo publicado no The Conversation, nesta quarta-feira (2/11).

Quando o espinafre é cozido, por exemplo, fica mais fácil para o corpo absorver o cálcio contido no vegetal. Espargos, cogumelos, cenouras, brócolis, couve e couve-flor são outros exemplos de vegetais que são mais ricos em nutrientes quando cozidos.

Outro ponto é que as dietas veganas que são muito rigorosas e pouco instruídas por especialistas podem, provavelmente, carecer de vitaminas B12 e D, selênio, zino, ferro, dois tipos de ácidos graxos ômega-3 - vitaminas e minerais comumente encontrados em carne e ovos.

"Embora seguir uma dieta baseada em vegetais possa trazer muitos benefícios para a saúde, a dieta vegana crua pode estar levando as coisas um pouco longe demais e pode apresentar riscos ainda maiores se não for seguida com cuidado. Se você planeja fazer uma dieta vegana crua, é importante planejar cuidadosamente para garantir que você esteja consumindo todos os nutrientes necessários para uma saúde ideal, nas quantidades necessárias", diz o artigo publicado no The Conversation.