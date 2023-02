Quais são os sinais mais comuns da falta de ferro no corpo

Cansaço extremo pode ser um sinal de que você está com anemia (foto: Getty Images)

Você costuma ficar cansado, sem fôlego ou notar seus batimentos cardíacos? Talvez seus amigos tenham comentado que você está mais pálido? Se a resposta for sim, você pode estar com anemia por deficiência de ferro (anemia ferropriva), o distúrbio nutricional mais comum do planeta.

Mais de 30% da população mundial é anêmica, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Esta é uma condição na qual há baixa concentração de hemoglobina no sangue, o que significa que menos oxigênio chega às células.

Mas a anemia por deficiência de ferro não deve ser autodiagnosticada ou medicada —, não só os sintomas podem indicar outra doença, como sobrecarregar o corpo com ferro pode ser perigoso, uma vez que o acúmulo excessivo desse mineral pode danificar o fígado e causar outras complicações.



Portanto, você deve consultar um médico se sentir:

fadiga extrema e falta de energia;

falta de ar;

batimentos cardíacos perceptíveis (palpitações);

pele pálida.

A queda de cabelo também pode ser um dos sinais da deficiência de ferro (foto: Getty Images)

Estes são os sintomas mais comuns, de acordo com o sistema público de saúde do Reino Unido, o NHS, e a Clínica Mayo, uma das maiores organizações de pesquisa médica dos Estados Unidos, embora existam outros menos comuns, incluindo:

dor de cabeça, tontura ou vertigem;

inflamação ou dor na língua;

queda de cabelo: observar que sai mais cabelo ao escovar ou lavar no banho;

desejo de comer substâncias que não são alimentos, como papel ou gelo, uma condição conhecida como síndrome de pica ou alotriofagia;

feridas abertas dolorosas (úlceras) nos cantos da boca;

unhas em forma de colher ou quebradiças;

síndrome das pernas inquietas, transtorno que causa um forte desejo de mover as pernas.

Há vários fatores diferentes que podem levar à anemia por deficiência de ferro, incluindo os apresentados no infográfico abaixo:

(foto: BBC)

Como você pode ver, um deles é a falta de ferro na alimentação.

Como nosso organismo não produz ferro, você pode absorvê-lo consumindo alimentos naturalmente ricos em ferro ou enriquecidos com o mineral. Mas lembre-se de que nem todo ferro consumido está na forma que você é capaz de absorver.

Ferro heme e não-heme

Há dois tipos de ferro: heme e não-heme.

O ferro heme é proveniente de fontes animais — e é mais facilmente absorvido pelo organismo. Você o encontra nos seguintes alimentos:

E há boas fontes de ferro em verduras folhosas de cor verde-escura, como couve e espinafre, e leguminosas, como feijão, ervilha e lentilha.

'Fe' é o símbolo do elemento químico, que vem do latim 'ferrum' (foto: Getty Images)

O problema é que estes não são heme, o que significa que você não absorve tanto ferro de fontes vegetais quanto da carne vermelha.

Depois, há também o ferro que você pode obter a partir de pães e cereais matinais enriquecidos com o mineral — embora, mais uma vez, nem sempre se encontre em uma forma altamente absorvível.



Espere antes de tomar café

A maneira como você prepara sua comida e o que você bebe durante as refeições também pode alterar a quantidade de ferro que você absorve.

Para demonstrar isso, a BBC pediu ao cientista de nutrição Paul Sharp, da Universidade King's College London, no Reino Unido, que fizesse alguns experimentos para simular a digestão humana.

Os testes reproduziram o efeito das enzimas envolvidas na digestão dos alimentos e a reação química que ocorre nas células intestinais humanas para mostrar quanto ferro seria absorvido.

Anemia por deficiência de ferro (anemia ferropriva é o distúrbio nutricional mais comum do planeta (foto: Getty Images)

Sharp mostrou que se você tomar suco de laranja com seu cereal matinal enriquecido com ferro, você absorve muito mais ferro do que quando come só o cereal, porque o suco de laranja contém vitamina C, que facilita a absorção do ferro dos alimentos.

Mas, infelizmente, se você tomar café com sua tigela de cereal, você absorverá significativamente menos ferro.

Mas por que isso acontece? De acordo com Sharp, o café contém substâncias químicas chamadas polifenóis que são muito eficientes em se ligar ao ferro e torná-lo menos solúvel.

Então, se você gosta de comer cereal fortificado no café da manhã, tomar um copo pequeno de suco de laranja ou até mesmo chupar uma laranja vai ajudar a aumentar sua absorção de ferro.

Você também pode considerar adiar o cafezinho por pelo menos 30 minutos depois da refeição.

Mas o que acontece se você preferir obter seu ferro a partir de fontes mais naturais?

Verde escuro

O repolho cru é uma boa fonte, mas descobrimos que cozinhá-lo no vapor reduz a quantidade de ferro disponível, enquanto fervê-lo diminui ainda mais.

Isso porque, assim como a laranja, o repolho é rico em vitamina C — e, quando você o coloca para ferver, a vitamina C é liberada na água do cozimento na panela.

O espinafre é diferente (foto: Getty Images)

Então, se você quiser obter o máximo de nutrientes do repolho, coma-o cru ou preparado no vapor.

O mesmo vale para outros legumes e verduras que contêm ferro e vitamina C — como couve, brócolis, couve-flor e agrião.

Mas, por incrível que pareça, o espinafre é completamente diferente.

Sharp descobriu que quando fervemos o espinafre, ele passa a liberar 55% mais ferro "biodisponível" do que quando o consumimos cru.

"O espinafre tem compostos, chamados oxalatos, que basicamente retêm o ferro. Quando cozinhamos o espinafre, o oxalato é liberado na água da panela e, assim, o ferro que permanece (no espinafre) fica mais disponível para ser absorvido", explica Sharp.

Mas e o pão?

O melhor pão para esse fim é o de fermentação natural. Isso porque o trigo tem uma substância química chamada ácido fítico, que retarda a absorção de ferro pelo corpo.

Quando esse tipo de pão é fabricado, o processo de fermentação decompõe o ácido fítico, de modo que o ferro que permanece fica mais disponível para absorção.