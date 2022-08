Alerta: anemia e fraqueza muscular aumentam o risco de morte em idosos

(foto: Pixabay/ Sabine van Erp)





Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e da University College London mostraram que a combinação de anemia e fraqueza muscular em idosos aumenta o risco de morte em 64% para os homens e 117% às mulheres. Para o estudo, os cientistas analisaram dados de 5.310 ingleses com 50 anos ou mais, que foram acompanhados por 10 anos.









"No caso das mulheres, o risco de morrer dobra quando as duas condições são combinadas. Esse é um aumento muito significativo e, portanto, esses fatores devem ser monitorados clinicamente. Quando os pacientes vão ao médico, a causa de qualquer anemia deve ser identificada rapidamente e tratada. Também é importante descobrir o motivo de qualquer fraqueza muscular e prescrever exercícios resistidos", disse Mariane Marques Luiz, doutoranda em fisioterapia da UFSCar e primeira autora do artigo sobre o estudo.





De acordo com a pesquisadora, o risco de morte em participantes com anemia ou fraqueza muscular independe de fatores como idade, estado civil, tabagismo, nível de atividade física, desempenho de memória, doenças cardíacas, pulmonares ou câncer. "Analisamos todas as causas de morte e os resultados mostraram que uma combinação de anemia e dinapenia aumenta o risco de mortalidade por todas as causas. Ter anemia e dinapenia é um risco significativo para os idosos , independentemente desses problemas", disse ela.





Anemia como fator de risco para redução de força muscular

A anemia é um fator de risco para a redução da força muscular porque o oxigênio é capturado pelo ferro nos glóbulos vermelhos, e menos oxigênio atinge os tecidos do corpo em uma pessoa com anemia. Sendo assim, por causa da oxigenação prejudicada, os músculos são enfraquecidos.





Os cientistas chamam a má oxigenação de hipóxia. "A hipóxia pode causar uma série de alterações no organismo, como vasodilatação arterial periférica e redução da formação capilar. Também pode desencadear disfunção miocárdica e ativar inadequadamente o sistema hormonal (renina-angiotensina-aldosterona) que controla a pressão arterial, entre outras coisas", disse Tiago da Silva Alexandre, professor de gerontologia da UFSCar e autor correspondente do artigo.



Risco maior para as mulheres





O risco de morte da combinação entre anemia e fraqueza muscular (também chamada de dinapenia) foi observado com maior incidência em mulheres. O pesquisador Tiago da Silva chama a atenção para o fato de que a anemia é mais prevalente nas mulheres, sendo também mais propensas a sofrer o impacto nos músculos esqueléticos.





"Essa diferença pode ocorrer porque os homens geralmente têm mais massa muscular do que as mulheres, de modo que quando os homens têm anemia, o sistema musculoesquelético é menos afetado. Essa é apenas uma das explicações possíveis. No entanto, como as mulheres geralmente têm menos massa muscular, sua força pode diminuir com o tempo e isso afeta a mortalidade. A dinapenia é um sinal de que algo está errado com a saúde de uma pessoa idosa", disse.