Quem não come carne perde importantes nutrientes. Descubra quais

A carne é o único alimento que tem os aminoácidos essenciais à alimentação. Sem falar que é rica em vitaminas do complexo B, principalmente a B12, a D, além de nutrientes como ferro e zinco (foto: Robert Owen-Wahl/Pixabay ) Levantamento realizado pelo The Good Food Institute Brasil (GFI Brasil) aponta que o consumo das carnes bovina, suína, de frango e de peixe caiu 67% entre os brasileiros em 2022 na comparação com o ano anterior. A mesma pesquisa também revela que, do total de consumidores que diminuíram a carne na alimentação, 47% pretendem reduzir ainda mais em 2023. Hoje, quatro a cada 10 pessoas afirmam optar por alternativas vegetais em substituição aos produtos de origem animal pelo menos três vezes por semana.









Sócio da Clínica Be Light, o nutricionista Thiago Cunha, especialista em performance, emagrecimento e longevidade, afirma que apesar da expectativa de redução no consumo de carne entre os brasileiros, apontada pela pesquisa, é importante relativizar o assunto, ou seja, analisar os prós e contras dessa escolha. “Ela (carne) é o único alimento que tem os aminoácidos essenciais à nossa alimentação. Isso sem falar que é rica em vitaminas do complexo B, principalmente a B12 , (presente nas carnes vermelhas), a D, além de nutrientes como ferro e zinco. Logo, ao substitui-las será necessário um aporte maior de vegetais”, explica.

Ainda segundo o especialista, além dos vegetais existem outros grupos de alimentos que podem ser inseridos na dieta daqueles que buscam alternativas à carne. “Caso o paciente não seja adepto do veganismo, por exemplo, condição que inviabiliza o consumo de qualquer item de origem animal, ele pode recorrer a ovos e laticínios, o que facilita um pouco na elaboração do plano alimentar”, destaca acrescentando que o primeiro oferece um suporte completo de aminoácidos. Já o leite, por sua vez, é ótima fonte de cálcio. “Vale destacar ainda que na atual situação do país, com o alto preço das carnes, os ovos acabam sendo uma opção mais rentável”, completa.

Consumo de ovos

O nutricionista Thiago Cunha destaca que além dos vegetais existem outros grupos de alimentos que podem ser inseridos na dieta daqueles que buscam alternativas à carne (foto: Arquivo Pessoal) Cunha reforça, inclusive, que é preciso desmistificar a informação de que o consumo de ovos está relacionado ao aumento das taxas de colesterol. “Hoje o que temos de estudo nesse sentido é que (o consumo) dois a três ovos por dia podem, até mesmo, contribuir de forma positiva para o aumento do HDL, o chamado bom colesterol” , destaca.





Não existem alimentos ruins, mas sim os que devem ser controlados

Thiago Cunha ressalta que uma das grandes polêmicas propagadas, inclusive, em grupos de internet, desprovidos de conhecimento científico, é atrelar o consumo de carnes à problemas de saúde. “Que fique bem claro: não existe alimento ruim. O que devemos sempre levar em consideração é a forma como lidamos com todos eles, ou seja, o excesso é que não é bem-vindo, tanto por várias questões de saúde quanto de meio ambiente. O que não é válido, é criar factoides sobre um alimento específico, que só confundem a cabeça da população”.





E como relativizar é a palavra de ordem do nutricionista, Thiago recomenda sempre ter dois olhares sobre qualquer assunto relacionado a práticas alimentares. “Assim como consumir carnes vermelhas de forma demasiada não é saudável, uma dieta vegana, por exemplo, sem a orientação de um profissional qualificado pode deixar o indivíduo com deficiência de muitas vitaminas, o que aumenta as chances de um quadro de anemia”.

O especialista ainda é taxativo ao dizer que não basta apenas tirar a carne da dieta vegana para que tudo esteja resolvido. Além de precisar ser rica em vegetais, a alimentação que hoje virou tendência deve contar com o aporte de leguminosas como o feijão, lentilhas, ervilhas, além de quinoa, soja e grão de bico. “No caso de Minas Gerais, por exemplo, uma dica é incorporar o ora-pro-nóbis no prato, planta abundante em nosso solo, rica em ferro e que pode diminuir de forma representativa o mau colesterol (LDL)”.

Por fim, Cunha deixa um importante recado: “Que todos nós, ao começarmos uma dieta ou mudarmos o perfil de nossa alimentação, tenhamos respostas claras para a seguinte pergunta: Essa dieta é para que? O grande sucesso de qualquer plano alimentar é o quanto ele faz sentido para cada um de nós. E repito: não há um alimento proibitivo. Existe, na verdade, aquele que deve ser controlado. Logo, todo grupo alimentar tem vantagens e desvantagens. O importante é conciliar de forma saudável as diversas possibilidades que nos são dadas”.