Pelas fezes das pessoas, ferramenta pode ajudar na análise do intestino

Maria Eduarda Maia*





(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Guts UK é uma instituição do Reino Unido que financia, desde 1971, pesquisas médicas dedicada ao sistema digestivo , intestino, fígado e pâncreas. A ideia é ajudar as pessoas a entenderem os movimentos intestinais através de informações de especialistas e indicação hora certa para procurar ajuda. A mais nova ferramenta da instituição é o Pool-Torial, que ajuda na analise de movimentos intestinais pelas fezes O funcionamento é simples, e presta informações e alertas das fezes das pessoas baseada na cor, na consistência dos dejetos e na frequência de ir ao banheiro.Além da analise técnica, a ferramenta tem como objetivo tornar o assunto bem-humorado e quebrar tabus, fazendo com que seja uma conversa mais confortável e menos constrangedora - pois as fezes são uma indicação de como está a saúde da população. A partir das informações, os cientistas acreditam ser possível atenuar a dor das pessoas que são afetadas por doenças digestivas - com diagnósticos precoces, possíveis tratamentos e até cura.Mesmo com o uso da ferramenta, os cientistas apontam para necessidade de sempre buscar ajuda médica em caso de dúvidas - independente de novas tecnologias que ajudem no entendimento do corpo humano, como o Pool-Torial.*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes