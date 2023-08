Paulinho da Viola foi diagnosticado com um tumor intestinal raro que é um tipo de sarcoma, ou seja, um câncer Leo Aversa/Divulgação

O perfil no Instagram do cantor e compositor Paulinho da Viola informou que foi internado no domingo, 30/7, na Casa de Saúde São Vicente, no Rio de Janeiro, com GIST no intestino delgado e já fez uma cirurgia para tratamento da lesão.