Você sabe o que é sarcoma e a importância sobre sua conscientização?

(foto: pixabay)





O conjunto de neoplasias, que se define como sarcomas, são tão heterogêneos que é praticamente impossível de descrever as características de cada um. É uma doença que afeta qualquer faixa etária, tanto em homens, quanto em mulheres, por isso, é de extrema importância que todos estejam atentos a quaisquer mudanças e aparecimentos de nódulos – que não desaparecem e apresentam crescimento – no corpo.





autoexame é considerado indispensável. Qualquer caroço deve ser investigado precocemente, no caso dos sarcomas, quanto antes se descobrir o câncer, maiores as chances de recuperação do paciente, já que o tamanho do tumor afeta diretamente o tratamento.



LEIA MAIS 01:40 - 22/08/2021 Exames de rastreamento são deixados de lado

13:30 - 18/08/2021 Estudo científico comprova correlação entre o colesterol e o Alzheimer

14:51 - 16/08/2021 Descoberta facilita busca por medicamento contra o novo coronavírus É por isso que oé considerado indispensável. Qualquer caroço deve ser investigado precocemente, no caso dos sarcomas, quanto antes se descobrir o, maiores as chances de recuperação do paciente, já que o tamanho do tumor afeta diretamente o tratamento.“Uma alteração fora do normal pode e deve ser avaliada por equipe especializada. Não temos um protocolo específico de periodicidade do autoexame, porém recomendamos que sempre fiquemos atentos ao corpo. Situações mais fáceis de fazer o autoexame são no momento do banho, quando se aplica um creme hidratante, um protetor solar.”, explica Carolina Cardoso, oncologista do Grupo Oncoclínicas.





Os principais sintomas de um sarcoma são: nódulo em desenvolvimento em qualquer local do corpo, dor abdominal que se agrava com o tempo, sangue nas fezes ou vômito e fezes escuras.



Ao sinal de qualquer um desses sintomas, é extremamente recomendável marcar uma consulta com um especialista, assim ele poderá investigar a real causa do problema, e, se necessário, iniciar o tratamento.





Por ser raro e muitas vezes ignorado, ou até mesmo não investigado precocemente por profissionais, é muito importante conscientizar o máximo de pessoas sobre essa doença, sobre sua gravidade e a importância do diagnóstico precoce.



É por isso que, em julho, se faz o mês do Laço Amarelo de Conscientização do Sarcoma, traz à tona um tema tão pouco falado e conhecido. “Muitos dos nossos pacientes poderiam ter a chance de cura aumentada se o diagnóstico tivesse sido feito em estágios mais precoces. É de fundamental importância que todos saibam quando procurar um médico para tirar todas as dúvidas e investigar qualquer alteração suspeita.”, explica a médica.





É comum casos de cirurgia de nódulos, em pernas ou braços, desavisados, em que o paciente só descobre a patologia após a cirurgia, precisando fazer uma nova operação, aumentando custos e morbidades.





Lembre-se de estar sempre atento aos sinais e, em caso de suspeita, um cirurgião-geral pode ser procurado em um primeiro momento. Caso haja a presença do nódulo, o paciente será encaminhado para uma biópsia para averiguar a malignidade do nódulo. Dado o diagnóstico definitivo, e caso dê positivo para sarcoma, é recomendado que o paciente procure uma equipe especializada e com experiências nesse tipo de caso.

*Estagiária sob supervisão da editora Teresa Caram