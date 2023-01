Telas: causa danos irreversíveis no desenvolvimento de bebês e crianças

A OMS recomenda que crianças até dois anos não tenham contato com telas e televisores, uma vez que elas podem influenciar no atraso do desenvolvimento de diversas habilidades (foto: StockSnap/Pixabay) É na primeira infância que a criança começa a se desenvolver e obervar-se picos de evolução no sistema motor e cognitivo, principalmente nos primeiros dias de vida, em que ocorre o amadurecimento das estruturas cerebrais. Por falta de conhecimento, muitos pais acreditam que algumas atitudes podem ser inofensivas nessa fase e utilizam recursos para entreter, acalmar e distrair a criança. Um dos principais recursos do mundo moderno são as telas, que oferecem inúmeras programações com a promessa de ajudá-los nesse processo, porém, podem ser extremamente prejudiciais para a criança nesse período, inclusive no processo de desenvolvimento da fala e da linguagem.





De acordo com a fonoaudióloga doutora em fala e linguagem pela USP e University of South Florida (USF – EUA), Camilla Guarnieri, o uso de telas afeta diretamente a criança na interação com outros membros da família e pode orientar de forma equivocada a forma de comunicação, uso das palavras e desenvolvimento da linguagem. “Muitos pais chegam ao consultório com queixas sobre atraso na fala, dificuldades de comunicação, mau uso da linguagem, entre outros desafios, associando a transtornos ou patologias. Porém, quando vamos investigar o estilo de vida da criança, entendemos os hábitos familiares estão associados ao mau uso das telas, influenciando diretamente nos costumes desenvolvidos".





Celulares, tablets, televisão e jogos

Segundo Camilla Guarnieri, os meios mais utilizados e que permitem que a criança exceda os limites, influenciando no seu desenvolvimento cognitivo, são celulares, tablets, televisão, jogos e, para os mais crescidinhos, as redes sociais, que, além de influenciar em todo o desenvolvimento, aumentam o risco de problemas emocionais como ansiedade e depressão, que também podem desencadear reações severas no desenvolvimento de alguns dos sentidos.





Vocabulário restrito e dificuldade dialógicas “Alguns dos problemas mais comuns apresentados pelo uso excessivo são: uso de vocabulário restrito, A exposição precoce às telas altera o processo natural de aprendizagem e desenvolvimento da criança, barrando processos neurais que influenciam em diversas capacidades, principalmente concentração e interação social, fatores essenciais para a evolução apropriada da fala e linguagem.“Alguns dos problemas mais comuns apresentados pelo uso excessivo são: uso de vocabulário restrito, brincar restrito, principalmente o simbiótico (brincadeiras de faz de conta), dificuldade em se manter na mesma atividade quando há dificuldade, interferindo na aquisição de novas habilidades, dificuldades dialógicas, etc; e muitos deles causam impacto grande na vida dessas crianças e de suas famílias”, alerta a fonoaudióloga doutora em fala e linguagem.

Nem sempre é possível dedicar toda atenção que a criança precisa e essas novas tecnologias se tornaram ferramentas essenciais para suprir essa participação dos pais. Nem tudo é nocivo, podem haver alguns ganhos, mas não se comparam com as perdas. “Se não é possível controlar 100% o acesso, há formas de driblar o conteúdo consumido, porém, requer uma participação ativa dos pais e profissionais para eleger conteúdos que contribuam de forma positiva no processo de aprendizagem” , diz Camilla Guarnieri.

Recomendações da OMS

Para orientar os pais e responsáveis, a OMS disponibiliza uma tabela com recomendações por idade, com as seguintes orientações: