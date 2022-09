Usar celular em excesso pode aumentar risco de puberdade precoce

A equipe planeja investigar os danos celulares e os efeitos inflamatórios detectados após uma exposição mais longa à luz azul (foto: Tânia Rêgo;Agência Brasil/Divulgação)

Dados de um estudo com ratos — apresentados na 60ª Reunião Anual da Sociedade Europeia de Endocrinologia Pediátrica nesta sexta-feira (16/9) — sugerem que a exposição excessiva à luz azul por meio do uso prolongado de celulares ou tablets pode aumentar o risco de puberdade precoce, pois foram observadas alterações nos níveis hormonais. Os animais tiveram níveis de melatonina reduzidos, hormônios reprodutivos aumentados e alterações físicas no ovário.

“Descobrimos que a exposição à luz azul, suficiente para alterar os níveis de melatonina, também é capaz de alterar os níveis de hormônios reprodutivos e causar início precoce da puberdade em nosso modelo de rato. Além disso, quanto maior a exposição, mais cedo o início", comentou Aylin Kilinç Uurlu, um dos autores do estudo.

Entretanto, os cientistas destacam que ainda não há certeza de que os resultados encontrados em ratos podem ser replicados em crianças. A equipe planeja investigar os danos celulares e os efeitos inflamatórios detectados após uma exposição mais longa à luz azul.

"Embora não seja conclusivo, aconselhamos que o uso de dispositivos emissores de luz azul deve ser minimizado em crianças pré-púberes, especialmente à noite, quando a exposição pode ter os maiores efeitos de alteração hormonal”, recomendou o pesquisador Aylin Kilinç Uurlu.