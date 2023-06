H. pylori: bactéria causa mais de 60% dos casos de câncer de estômago

683

Entre as doenças que podem ser originadas pelo H. pylori, estão a gastrite crônica, úlcera péptica, duodenal, até câncer e linfoma gástrico (foto: Wikimedia Commons/Ed Uthman)





No Brasil, a bactéria Helicobacter pylori é responsável por mais de 60% dos casos de câncer de estômago. Apesar da bactéria ser encontrada em habitantes dos cinco continentes, a infecção causada por ela prevalece mais nos países em desenvolvimento. No Brasil, a prevalência média é estimada em 71,2%. Entre as doenças que podem ser originadas pelo H. pylori, estão a gastrite crônica, úlcera péptica, duodenal, até câncer e linfoma gástrico.









A prevalência da infecção pelo H. pylori varia com a idade, características de saúde e com o nível socioeconômico das pessoas. Segundo o último Consenso Brasileiro sobre infecção por H. pylori, a prevalência em crianças de 2 a 5 anos é de 50% e nas menores de 10 anos a porcentagem aumenta de 70 para 90%.





Em países em desenvolvimento e em subcontinentes, como a América Central e a América do Sul, a porcentagem de pessoas infectadas gira em torno de 70% e 90%. Na Ásia, o índice varia entre 50% e 80%. Na Europa Oriental, 70%, e na Europa Ocidental a porcentagem fica entre 30 e 50%. Já em países desenvolvidos, esse percentual cai drasticamente.



No Canadá e nos Estados Unidos, esse valor corresponde a 30% e na Austrália cerca de 20% da população é infectada pelo H. pylori. Os principais fatores de risco para adquirir a infecção são status sanitário e nível socioeconômico baixos.

70% da população brasileira pode estar infectada pela bactéria

O H. pylori é uma bactéria que vive na superfície da mucosa gástrica e desenvolveu mecanismos de defesa que a permitem sobreviver no ambiente ácido e inóspito do estômago: “A gastrite induzida por ela é uma das infecções crônicas mais comuns na espécie humana. Estima-se que, aproximadamente, 70% da população brasileira esteja infectada por esta bactéria, mas por razões ainda desconhecidas, enquanto algumas pessoas são assintomáticas, outras desenvolvem gastrites, úlceras e até mesmo câncer gástrico”, diz Cristiane Nagasako, médica gastroenterologista.





A médica lembra que, desde 1994, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, da Organização Mundial de Saúde (OMS), reconhece o H. pylori como um agente carcinogênico do tipo 1, ou seja, uma bactéria relacionada ao câncer em humanos. A presença da bactéria no estômago pode levar à atrofia gástrica, que aumentaria o risco de desenvolver, posteriormente, adenocarcinoma gástrico, responsável por causar cerca de 95% dos casos de tumor do estômago.

Tratamento

O tratamento do H.pylori é feito principalmente com antibióticos. E o sucesso na erradicação depende da aderência e da sensibilidade da bactéria ao medicamento escolhido. A presença de resistência a determinados antibióticos reduz drasticamente a chance de eliminar a bactéria.

“Atualmente, os testes moleculares permitem identificar as cepas resistentes a determinados antibióticos e esse conhecimento auxilia o médico a escolher o tratamento mais efetivo para a erradicação da bactéria, evitando tratamentos ineficazes e efeitos colaterais desnecessários. A resistência antibiótica, principalmente aos compostos Claritromicina e Levofloxacina, vem aumentando mundialmente e se mostra como o principal fator determinante para a dificuldade de erradicação do H. pylori”, afirma a gastroenterologista.

Exames moleculares garantem mais assertividade