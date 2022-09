Má higiene bucal pode causar doenças cardiovasculares

Em casos mais raros as bactérias podem chegar a outras partes do corpo pela circulação (foto: Freepik/Divulgação)

Um belo sorriso não apenas abre portas e conquista corações, mas também contribui para a saúde do indivíduo. Muita gente não sabe, mas problemas bucais podem estar diretamente ligados a uma doença cardíaca chamada endocardite bacteriana.

Segundo Luiz Volpato, professor do mestrado e doutorado em Ciências Odontológicas Integradas da Unic, bactérias bucais podem circular para outras regiões do corpo pela corrente sanguínea e se alojar no coração. “Os pacientes que apresentam problemas bucais como gengivite ou doença periodontal são os mais propensos a desenvolver a complicação, se não houver diagnóstico e tratamento adequados. Bactérias podem se instalar no tecido cardíaco, podendo causar infecções potencialmente graves”, alerta.

ENDOCARDITE BACTERIANA

A doença consiste na infecção do tecido interno do coração, acometendo as válvulas cardíacas, e é causada por bactérias -- dentre elas, as provenientes da boca.

Para evitar a endocardite bacteriana, é preciso tratar precocemente e rapidamente qualquer tipo de infecção, seja na boca, pele ou outra região do corpo. O diagnóstico é feito por ecocardiograma, e o tratamento se dá por uso de antibióticos durante semanas. Os sintomas podem variar de febre persistente a insuficiência cardíaca. O paciente pode evoluir para sepse, mais conhecida como infecção generalizada, e até mesmo o óbito.

Em outros casos, mais raros, as bactérias podem chegar a outras partes do corpo pela circulação, causando inflamações em vasos sanguíneos cerebrais, com a consequente interrupção do fluxo sanguíneo cerebral, levando o individuo um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

CUIDE DA SAÚDE BUCAL

Para evitar a endocardite e outras doenças o especialista recomenda que sejam seguidas algumas dicas: