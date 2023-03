90% dos brasileiros escovam os dentes só duas vezes ao dia, aponta pesquisa

Leia também: Segundo a professora de odontologia da Estácio Belo Horizonte, Carolina Freitas Lage, cárie, gengivite, periodontite, câncer de boca , traumatismos dentários, fluorose dentária, edentulismo e má oclusão são, nessa ordem, as “condições que mais acometem crianças e adultos, e objeto de estudos epidemiológicos em virtude de sua prevalência e gravidade. Importante frisar que, segundo dados do Ministério da Saúde, mais da metade das crianças de cinco anos tem experiência de cárie dentária”, expõe.Leia também: Câncer de boca: 8 entre 10 pacientes são ou foram tabagistas.

Hábitos de higiene bucal

A dentista Carolina Freitas Lage destaca que dados do Ministério da Saúde apontam que mais da metade das crianças de 5 anos tem experiência de cárie dentária (foto: Arquivo Pessoal) A dentista reitera que bons hábitos de higiene bucal podem ajudar a prevenir inúmeras doenças e evitar a perda de dentes. “Falta de escovação dentária – a recomendação é de no mínimo três vezes ao dia e sempre após as refeições –, uso incorreto de escova e pasta de dente e consumo excessivo de açúcar são os principais vilões da saúde bucal que, quando associados a outros fatores, favorecem o surgimento de problemas. Igualmente necessária é a visita regular ao dentista”, comenta.

Enxaguante bucal e pasta de dente

Os cuidados diários consistem também na escolha e na forma de utilizar os produtos, como explica Carolina Freitas Lage: "Usar enxaguante bucal sem recomendação do dentista e de forma indiscriminada pode fazer mal. O enxaguante não é aconselhável para crianças menores de seis anos, pois há um risco aumentado de causar, a longo prazo, uma intoxicação aguda (náusea, vômito, hipotensão, parestesia) ou crônica (fluorose). Seja qual for a faixa etária, o enxaguante só deve ser usado mediante recomendação de um cirurgião dentista, pois alguns contêm álcool em sua composição, o que pode gerar ressecamento de mucosas e, consequentemente, doenças periodontais, e substâncias que promovem manchas nos dentes pelo uso prolongado", observa.

Já em relação à pasta de dente, a dentista informa que a quantidade varia de acordo com a faixa etária. “Toda criança ou adulto deve usar pasta de dente fluoretada com no mínimo 1.000 ppm de flúor, cuja quantidade dependerá da idade. Pacientes com alguma condição, como gengivite ou periodontite, necessitarão de uma pasta específica".