Câncer de boca: 8 entre 10 pacientes são ou foram tabagistas

(foto: Dylann Hendricks/Unsplash)

O câncer de boca, também conhecido como câncer de cavidade oral - região que inclui gengivas, língua, lábio, soalho bucal (a parte que fica embaixo da língua), palato duro (céu da boca), e a área atrás dos dentes do siso (retromolar) - é o tumor de cabeça e pescoço mais comum entre os homens. Para 2022, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), são esperados 11.200 novos casos de câncer de homens e 4.010 em mulheres, ou seja, a doença é quase três vezes mais comum no sexo masculino. A maior prevalência é em homens acima de 40 anos.A principal causa é o uso de tabaco sob qualquer forma (cigarro, charuto, cachimbo, narguilé) associado ao consumo regular de bebida alcoólica , principalmente destilados. O fumante passivo também tem risco de desenvolver a doença. "Os trabalhos mostram que oito entre dez pessoas com câncer oral têm histórico de tabagismo", alerta o oncologista clínico Thiago Bueno de Oliveira, presidente do Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço (GBCP).Outros fatores de risco para o desenvolvimento do câncer oral são exposição ao sol sem proteção, excesso de gordura corporal, infecção pelo papilomavírus humano (HPV) , relacionado principalmente ao câncer de orofaringe (garganta), que é transmitido pelo contato sexual, nesse caso, de forma oral.O GBCP realiza a campanha Julho Verde, com o tema, com uma programação especial de conteúdo sobre prevenção, diagnóstico e tratamento dos diferentes tumores que acometem a região de cabeça e pescoço. O conteúdo completo da campanha, disponível para download gratuito, está em http://www.gbcp.org.br/julhoverde2022/ Os principais sintomas de câncer de cavidade oral, que podem variar de acordo com a localização e estágio da doença, são:- Leucoplasia: área esbranquiçada na cavidade oral, parecida com uma afta, que não melhora- Eritroplasia: mancha vermelha persistente na cavidade oral, que pode sangrar- Ferida na boca que não cicatriza após 15 dias- Perda ou amolecimento de dentes- Nódulo no pescoço- Massa ou nódulo na língua, nas gengivas ou no rosto- Dificuldade para mexer a língua, mastigar ou engolir alimentos- Mau hálito constante- Perda de peso inesperadaEsses sintomas nem sempre indicam que existe um câncer de boca, mas é preciso consultar um dentista (estomatologista) ou médico especialista em cirurgia de cabeça e pescoço para avaliação precisa.Ao observar alguma alteração suspeita é importante buscar um médico otorrinolaringologista ou dentista. Após o exame clínico, se houver suspeita do câncer, será indicada a biópsia. Nesse procedimento remove-se parte da área suspeita de câncer para análise microscópica. Com diagnóstico precoce, as chances de cura (o paciente estar vivo cinco anos após o diagnóstico) superam os 90%.Cerca de 30% dos casos de câncer de cavidade oral poderiam ser evitados com a adoção de algumas medidas. São elas:- Não fumar- Evitar o consumo de bebidas alcoólicas- Manter o peso corporal adequado- Manter boa higiene bucal- Usar preservativo (camisinha) na prática do sexo oral- Tomar a vacina contra o Papilomavírus Humano-HPV