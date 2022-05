Dia Mundial Sem Tabaco serve de alerta para fumante passivo

Hoje, dia 31 de maio, é o Dia Mundial Sem Tabaco. A data serve de alerta, não só para quem fuma, mas também para os riscos do cigarro para quem não fuma, o chamado fumante passivo, que é de extrema relevância, já que é afetado pela escolha do outro.

O perfil da fumaça que se difunde no ambiente tem concentrações maiores de nicotina e monóxido de carbono. Essa fumaça tem mais de 7 mil compostos químicos, sendo que 69 deles estão associados ao risco direto de câncer Bráulio Nunes, oncologista clínico da Cetus Oncologia



O fumo passivo é responsável por mais de 1 milhão de mortes por ano, segundo Organização Mundial da Saúde (OMS), estatística assustadora. Por isso, mais uma vez, é preciso avisar, atentar, avisar sobre as consequências e a mortalidade desta drogaO oncologista clínico da Cetus Oncologia, Bráulio Nunes, destaca os reais riscos para o fumante passivo : "O tabagismo passivo se caracteriza pelo ato de inalar a fumaça dos derivados do tabaco, que podem ser provenientes do cigarro, charuto, cachimbo ou outras formas de inalação por indivíduos não fumantes. O perfil da fumaça que se difunde no ambiente tem concentrações maiores de nicotina, monóxido de carbono, (este último capaz de penetrar na hemoglobina, dificultando, com isso, o transporte de oxigênio aos órgãos do organismo). Essa fumaça tem mais de sete mil compostos químicos, sendo que 69 deles estão associados ao risco direto de câncer."