Como tornar a escovação um hábito divertido?

É muito importante fazer com que os momentos de cuidado com a saúde oral se tornem hábitos, mas não só isso, que se tornem, também, divertidos para a criança. É importante deixá-la escovar primeiro sozinha, para ela ir se acostumando com o hábito, e, depois, o responsável deve escovar. “Torne o momento divertido com brincadeiras criativas, como cantar músicas e contar histórias. É muito importante evitar criar traumas e falar sobre o bicho que vai comer o dente ou que o dentista vai arrancar seus dentes caso você não os escove”, explica a cirurgiã-dentista Ana Carolina Pinheiro.

Comer guloseimas demais pode destruir as chances de gravidez?



Alimentação carregada por alimentos hiperpalatáveis, cheios de carboidratos simples, gordura saturada, frituras, aditivos químicos e ingredientes sintéticos, pode trazer alguns problemas para a saúde e para a fertilidade. Apesar de ser impossível sacramentar que mulheres que comem mais fast-food não vão engravidar, um estudo da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia mostrou que mulheres que comem menos frutas e mais fast-food demoram mais para engravidar e são menos propensas a conceber dentro de um ano.

Planos de saúde odontológicos crescem mais de 8% em um ano



Dados da Nota de Acompanhamento de Beneficiários (NAB) evidenciaram que os planos de saúde exclusivamente odontológicos tiveram um acréscimo de 2,3 milhões de vínculos (alta de 8,8%) – eram 27 milhões em abril do ano passado e atingiu o patamar atual de 29,4 milhões. Houve crescimento em todos os tipos de contratações no período de um ano. Para José Cechin, superintendente executivo do IESS, esse aumento está diretamente ligado à disponibilidade e oferta de empregos formais. "Considerando que o plano odontológico tem um preço bem acessível, é natural que haja reflexo no volume de novas adesões a planos de saúde", ressalta.

Mudar dieta pode adicionar até 13 anos a sua vida



Estudo recente, publicado no PLOS Medicine, afirma que jovens adultos podem adicionar mais de uma década à expectativa de vida mudando sua alimentação. A dieta típica ocidental tem um alto consumo de açúcar e carboidratos e conta com alimentos ultraprocessados em demasia. Passar de uma dieta típica ocidental para uma 'otimizada', que inclua mais legumes, grãos integrais e nozes e menos carne vermelha e processada, pode ser eficaz para garantir mais alguns anos de vida.

Descolamento da placenta é grave e requer atenção



Não é incomum ouvir de alguma mulher com filhos que ela já teve descolamento de placenta, uma condição de risco que pode ocorrer em diversos níveis. Uma das graves consequências do descolamento da placenta é privar o bebê de oxigênio e nutrientes, além da possibilidade de causar um sangramento perigoso tanto para a gestante quanto para o feto. Por isso, os obstetras sempre reforçam o alerta para a importância do acompanhamento médico, especialmente para mulheres que já vivenciaram experiências similares.



Não é incomum ouvir de alguma mulher com filhos que ela já teve descolamento de placenta, uma condição de risco que pode ocorrer em diversos níveis. Uma das graves consequências do descolamento da placenta é privar o bebê de oxigênio e nutrientes, além da possibilidade de causar um sangramento perigoso tanto para a gestante quanto para o feto. Por isso, os obstetras sempre reforçam o alerta para a importância do acompanhamento médico, especialmente para mulheres que já vivenciaram experiências similares.