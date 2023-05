Cárie da mamadeira: entenda mais sobre a doença e os riscos à saúde bucal

683

A cárie de mamadeira é comum entre as crianças com menos de 5 anos, mas pode ser evitada por meio da conscientização e prevenção (foto: Lucy Wolski/Unsplash) A cárie de mamadeira, nome dado ao problema que atinge crianças em fase de aleitamento, está relacionada à falta de higienização dos dentinhos e ingestão de alimentos com alto teor de açúcar , especialmente durante a noite. Apesar disso, o problema, que é comum entre as crianças com menos de 5 anos, pode ser evitado por meio da conscientização e prevenção.









Leia também: Letícia pontua que a criança precisa ter a boca higienizada corretamente após todas as refeições do dia para combater a condição: "É importante não deixar a criança dormir após consumir bebidas açucaradas e procurar produtos ideais para cada fase da criança. Quando bebê, 100% dos cuidados ficam na responsabilidade dos pais, podendo ser utilizada gaze para a limpeza, ou escovação de forma suave, com muito cuidado com a gengiva ".Leia também: Casos de doenças respiratórias em bebês acendem alerta para a bronquiolite.

Importância da escovação

Já entre os 8 e 10 anos, as crianças começam a desenvolver habilidades suficientes para realizarem a escovação sozinha. “Nesta fase os pais podem ensinar as crianças a fazer a higienização dos dentes sozinhas. Neste processo, produtos lúdicos fazem a diferença, já que despertam a vontade da criança de praticar a limpeza correta”, enfatiza a especialista.

Letícia Rigo ressalta que se a criança já tiver desenvolvido a condição, o ideal é buscar auxílio de um especialista: "Dependendo da gravidade do caso, podemos ter tratamentos mais ou menos invasivos. Casos leves normalmente são mais simples de tratar quando comparados a lesões de cáries extensas. O importante é que o bebê passe por consultas regulares no cirurgião dentista afim de reduzir os riscos antecipadamente".





A cárie de mamadeira, também conhecida como cárie precoce da infância, é o processo de deterioração do dente que ocorre por conta do acúmulo de bactérias na boca e deve ser prevenida.

Tratamento para a cárie de mamadeira*

O tratamento varia de acordo com a idade da criança e com a gravidade do problema. Aos primeiros sinais de cárie,você e o dentista do seu filho podem agir em conjunto para estabelecer uma abordagem de controle e tratamento. De acordo com a Secretaria de Saúde de Dakota do Norte, nos Estados Unidos, manchas brancas na superfície dos dentes são os primeiros sinais da cárie de mamadeira.



Nessa fase, pode ser aplicado um tratamento com flúor ou verniz fluoretado para a remineralização de todos os dentes. Esse tipo de tratamento realmente consegue reverter a cárie nos estágios iniciais, ajudando a reconstruir o esmalte da superfície dos dentes. O dentista infantil também pode recomendar suplementos de flúor. E você pode fazer alterações na dieta do bebê nesse estágio para evitar que a cárie evolua. Essas alterações, com a supervisão do pediatra e/ou do dentista infantil. podem incluir:

Limitar os alimentos ácidos

Diminuir a quantidade de sucos, especialmente os cítricos

Substituir o suco, a fórmula ou o leite por água na mamadeira do bebê

Se a cárie for detectada em estágios posteriores, os tratamentos com flúor não serão mais suficientes. Os sinais e sintomas de cárie mais avançada incluem:

Manchas marrons ou pretas nos dentes

Sangramento ou inchaço na gengiva

Febre, inchaço ou irritabilidade, que podem indicar infecção

Mau hálito

*Fonte: Colgate