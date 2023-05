Projeto gratuito auxilia gestantes e parturientes na amamentação

As mães recebem orientações sobre posições adequadas, pega correta, livre demanda e como saber se o bebê está saciado (foto: Ministério da Saúde / Divulgação)

O projeto Uni Amamenta, oferecido pelo Centro Universtiário Uni-BH, é uma rede de apoio gratuita para mulheres que precisam de auxílio e orientação para amamentação e chegada do bebê.









O projeto é composto por equipes multidisciplinares formadas por alunos de medicina, enfermagem, nutrição e psicologia, que oferecem atendimento remoto via Zoom. As mães recebem orientações sobre posições adequadas, pega correta, livre demanda e como saber se o bebê está saciado. As equipes de nutrição atuam durante a gestação e no pós-parto, garantindo a saúde da mãe e do bebê durante toda a gravidez e amamentação.





De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o aleitamento materno reduz em 13% a mortalidade até os cinco anos, evita diarréia e infecções respiratórias, diminui o risco de alergias, colesterol alto, diabetes, hipertensão e obesidade na vida adulta. Além disso, de acordo com os dados, o aleitamento materno também protege a mãe contra alguns tipos de câncer e ajuda na recuperação pós-parto.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.