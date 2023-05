Técnicas avançadas permitem à mulher engravidar pós tratamento oncológico

Até o final deste ano 73.610 brasileiras serão diagnosticadas com câncer de mama (foto: Marco Jean de Oliveira Teixeira/ Pixabay ) Até o final deste ano 73.610 brasileiras serão diagnosticadas com câncer de mama e 17.010 com tumor do colo do útero, doenças que têm em comum o fato de estarem presentes entre mulheres jovens. Cerca de metade das pacientes com câncer do colo uterino são diagnosticadas em idade fértil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), e a ocorrência de neoplasia de mama em adultas de até 35 anos passou de 2 para 5%, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM).









“A paciente que deseja engravidar futuramente deve ser acolhida e orientada pelo seu oncologista assistente e por um especialista em medicina reprodutiva. É a equipe médica que avalia os impactos da quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia e programação cirúrgica na capacidade reprodutiva, e a oncofertilidade é empregada antes de dar início ao tratamento individualizado contra o câncer”, relata Angélica Nogueira.





A oncofertilidade é uma saída Antônio Eugênio Motta Ferrari, especialista em reprodução assistida do Hospital Vila da Serra, acrescenta que a oncofertilidade é uma abordagem capaz de preservar a fertilidade por meio de técnicas seguras sem prejudicar o método curativo.





“Atualmente, os métodos mais recomendáveis para mulheres com menos de 40 anos diagnosticadas com câncer são a criopreservação de óvulos ou dos embriões e a criopreservação de tecido ovariano. O congelamento de óvulos consiste em retirar óvulos maduros, após estimulação injetável de ovulação, e congelá-los em nitrogênio líquido a 195°C negativos. Na criopreservação de embriões, são retirados óvulos maduros que, antes de serem congelados, são fecundados por meio de fertilização in vitro (FIV) com o sêmen do parceiro ou de um banco de esperma. Na criopreservação de tecido ovariano é retirada parte ou todo o tecido ovariano para o seu congelamento. Futuramente, o tecido é descongelado e podem ser realizadas duas abordagens: maturação in vitro (MIV), ou seja, desenvolvimento dos folículos ovarianos em ambiente laboratorial, ou o tecido ovariano é transplantado para a pelve da própria paciente”, descreve Antônio Eugênio Motta Ferrari.

Mais sobre o câncer de mama

Oncologista do Grupo Oncoclínicas, Angélica Nogueira, avisa que a paciente que deseja engravidar futuramente deve ser acolhida e orientada pelo seu oncologista assistente e por um especialista em medicina reprodutiva (foto: Arquivo Pessoal) O câncer de mama lidera o ranking dos que mais afetam a população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), com mais de 2,2 milhões de casos. No Brasil, esse tumor corresponde a cerca de 10% de todos os diagnósticos da doença registrados no país, segundo o Ministério da Saúde.

O diagnóstico precoce é fundamental para as chances de recuperação das pacientes por meio da mamografia anual a partir dos 40 anos e exames de imagem, estratégia que aumenta a detecção de tumores em estadios iniciais, onde é maior a chance de cura.



Segundo Angélica Nogueira, mulheres com histórico de câncer na família devem ser avaliadas a respeito de câncer hereditário, cenário em que são necessárias estratégias específicas de rastreio.

Mais sobre o câncer do colo do útero





De acordo com Angélica Nogueira, mais de 90% dos casos do câncer do colo do útero estão ligados ao HPV : "Infelizmente, apenas metade das meninas são vacinadas no Brasil e isso pode impactar diretamente no problema. Isso poderia reduzir em até 95% as chances de desenvolvimento da neoplasia".Leia também: Plano de saúde terá que cobrir preservação de óvulos de paciente com câncer.