Câncer: Guia da Espiritualidade em Oncologia é lançado pela SBOC

"É fundamental entender as crenças do paciente, identificar aspectos que possam interferir nos cuidados de saúde e avaliar a força espiritual individual, familiar ou social que lhe permitirá enfrentar a doença. O momento do tratamento oncológico é muito delicado na vida do paciente, e o guia busca incentivar a busca por ajuda em suas próprias comunidades religiosas, caso façam parte de uma. O lançamento dessa iniciativa é extremamente relevante e traz uma abordagem humanizada e acolhedora para pacientes e familiares", destaca Angélica Nogueira.

Preocupações espirituais

A abordagem da espiritualidade pelo oncologista fortalece a conexão com o paciente, visto que esse entende que essa parte da vida também é importante para o profissional. Observamos que a maioria dos pacientes gostariam que houvesse uma abordagem, seja pelo médico ou outro integrante da equipe de saúde sobre as suas preocupações espirituais.









Vale ressaltar que em um campo tão desafiador como a oncologia, é essencial lembrar que a maior importância está em observar como as pessoas estão se transformando durante esse processo. Os obstáculos são inúmeros e constantes, mas a forma como eles são respondidos e superados pode revelar a força e a resiliência dos pacientes e suas famílias. A receptividade espiritual, assim como tratamento médico são fundamentais para garantir que os pacientes enfrentam esses desafios com suporte e acolhimento.





Produzido por especialistas em oncologia, cuidados paliativos, cuidados intensivos, radioterapia e controle da dor de todo o Brasil, esse guia da SBOC pretende auxiliar os profissionais que participam do cuidado oncológico na busca de explicações palpáveis sobre a necessidade do sentido das nossas existências. Para ter acesso ao guia, clique neste link





A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) em parceria com a Escola Brasileira de Oncologia (EBO), lançaram o Guia Espiritualidade em Oncologia, apresentado em uma live no Instagram Oficial da SBOC no último dia 04 de maio. O objetivo da iniciativa é oferecer uma visão mais humanizada e ampla do tratamento com câncer, destacando a importância da espiritualidade no processo.