Raspagem de língua é solução para saúde bucal e prevenção do mau hálito

Os raspadores de língua são projetados para remover essa camada de cor alterada, que muitas vezes apresenta odor forte. Eles podem ser feitos de aço inoxidável, silicone ou plástico e estão disponíveis em diversos modelos. Para utilizá-los, segura-se as extremidades do dispositivo e pressiona-se a outra parte sobre a língua, realizando um movimento de raspagem.

Ananda Dasanayake, professor de epidemiologia na Faculdade de Odontologia da Universidade de Nova York, destaca que o mau cheiro da saburra é causado pela presença de colônias de bactérias, algumas das quais produzem gases malcheirosos, contribuindo para a halitose. Isabelle Laleman, periodontista do CHU de Liège, um hospital universitário belga, ressalta que a raspagem da língua é um tratamento indicado para pacientes com mau hálito persistente, sendo mais eficaz do que o uso de enxaguantes bucais, que apenas mascaram o odor.



Escovação da língua

Apesar disso, poucos estudos foram realizados sobre a eficácia da raspagem de língua na redução do mau hálito e do acúmulo de bactérias, com resultados variados. Uma revisão de 2010 concluiu que a raspagem e escovação da língua podem melhorar o hálito e diminuir a saburra. No entanto, outros estudos, incluindo um em que Laleman participou em 2017, não encontraram diferenças significativas na quantidade de bactérias ou no odor bucal dos pacientes com periodontite após a raspagem da língua.

Bertolini afirma que, caso a raspagem da língua traga melhora no hálito, é fundamental lembrar que os benefícios são temporários e é necessário manter a prática diária. Ela recomenda a raspagem apenas para pacientes com halitose, mas ressalta que não há riscos na realização do procedimento. Laleman, por outro lado, defende que as pessoas podem experimentar a técnica se desejarem e que o único problema potencial é machucar a língua ao raspar com força excessiva.





Dasanayake e Bertolini raspam a língua diariamente após escovar os dentes, enquanto Laleman o faz apenas quando percebe mau hálito. Raspadores de língua são facilmente encontrados em farmácias e geralmente têm preço acessível. A inclusão desse hábito na rotina de cuidados bucais pode trazer benefícios perceptíveis na qualidade do hálito e na sensação de limpeza da língua.

A raspagem de língua tem sido apontada como uma prática benéfica para a saúde bucal e na prevenção do mau hálito. Esse processo consiste no uso de um instrumento específico para eliminar a saburra, uma camada esbranquiçada ou amarelada que ocasionalmente se forma na superfície da língua. A saburra é composta por resíduos de alimentos, células mortas e bactérias , segundo Martinna Bertolini, professora adjunta de odontologia na Escola de Medicina Odontológica da Universidade de Pittsburgh.