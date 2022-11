Suecos identificam bactérias da boca que se espalham pelo corpo

Estudo mostra que os filos bacterianos mais comuns entre as amostras foram Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria e Actinobacteria (foto: Anemone/Pixabay ) Várias pesquisas já demonstraram ligações claras entre saúde bucal e doenças comuns, como câncer, problemas cardiovasculares , diabetes e Alzheimer. No entanto, existem poucos estudos longitudinais identificando quais bactérias usam as regiões bucomaxilofaciais para entrar no organismo e desencadear diversos males sistêmicos. Agora, pesquisadores do Instituto Karolinska, na Suécia, descobriram quais os patógenos mais comumente encontrados em infecções orais preocupantes. O artigo foi publicado na revista Microbiology Spectrum e deve ajudar a fornecer uma visão mais profunda da associação entre esses micro-organismos e enfermidades graves.