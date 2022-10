Síndrome da boca ardente: doença intriga médicos e não tem cura

Síndrome da boca ardente ainda gera um grande ponto de interrogação entre especialistas (foto: Tumisu/Pixabay ) Conhecida desde o século 19, a síndrome da boca ardente ainda gera um grande ponto de interrogação entre especialistas. Sem saber sua causa e com difícil diagnóstico, a literatura médica aponta as mulheres como a maioria afetada, mas a doença pode atingir os dois gêneros, variando de 3,9% a 7% da população em qualquer faixa etária, segundo estudos científicos recentes.









“É um quadro no qual os pacientes descrevem os sintomas com muita clareza, mas quando partimos para a investigação, não encontramos nada”, comenta Luis Francisco Duda, otorrinolaringologista do Hospital IPO.









“É como se a pessoa tivesse comido pimenta . A dor acaba diminuindo com alimentos frios. Em razão disso, é comum termos relatos de pacientes que ficam chupando gelo para amenizar a sensação”, comenta Duda, acrescentando que a dor dura mais de quatro meses, não é intensa e costuma aumentar no decorrer do dia, piorando com alimentos condimentados e quentes.





Mesmo com poucas informações a respeito da doença, a síndrome da boca ardente tende a afetar mais mulheres entre 55 e 60 anos, no período pós-menopausa . Segundo o otorrinolaringologista do IPO, há suspeitas de que as alterações hormonais nesse período da vida possam ter relação com o surgimento da ardência bucal.





O especialista também aponta que neuropatias e fatores psicológicos costumam estar presentes quando o diagnóstico da síndrome é confirmado. “Há muitos casos nos quais é relatado um quadro de ansiedade ou depressão, mas não temos como saber se são essas questões psicológicas que geram a ardência ou se é o contrário”, afirma o médico.

Tratamento da síndrome Para definir um tratamento, é preciso classificar a síndrome da boca ardente, sendo ela primária – a que não tem causa ou motivo definido e exige diagnóstico de exclusão – ou secundária – oriunda de outra doença, como doença de Parkinson, síndrome de Sjögren, diabetes, hipotireoidismo ou até mesmo por conta de deficiência de vitamina B12.



Para o tratamento, é necessário o acompanhamento de especialistas, como otorrinolaringologistas ou estomatologistas, especialistas no diagnóstico das doenças da boca.



Dessa forma, afirma Duda, é possível analisar o perfil do paciente para estipular os próximos passos, visto que não existe um único medicamento para curar o quadro, podendo ser indicados de antidepressivos e ansiolíticos a antioxidantes, passando por fitoterápicos e até mesmo psicoterapia. Aqui, vale uma das principais máximas da Medicina: “cada caso é um caso”.